Dady Brieva calificó a la detención de Boudou como "una operatoria tribunera"

Consultado sobre el arresto del exvicepresidente de la gestión de Cristina Fernández en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el Midachi reconoció que si bien no cree "que el estado de derecho esté en riesgo", existe "una campaña profunda y directamente en contra del gobierno anterior".

"A nadie se pone preso por una indagatoria. Eso lo saben todos y lo han dicho propios y ajenos. Boudou está mal preso por esta causa, a lo mejor, por otra que lo juzguen y qué sé yo", señaló el humorista.





Leer más: "La detención de Boudou está fuera de las normas procesales"





Cuestionó además la forma en que el exvicepresidente fue arrestado. "Que lo vayan a buscar con el grupo Alacrán, que 500 personas se agolpen con cámaras de fotos y haya 300 periodistas como si fuera el cartel de Sinaloa, me parece que es mucho". Y agregó: "Sí sacar a Boudou descalzo, despeinado y con la esposas les para la poronga y les hace eyacular me parece bárbaro, que sean felices con eso, pero no lo han hecho ni con el Chapo Guzmán y eso no debería ser la profundidad de la cosa".





Mencionó también el caso de Julio De Vido y se mantuvo en la misma línea aunque con un tono más firme. "Otra vez lo mismo, si De Vido ha hecho cagadas que se lo juzgue bien y se lo detenga bien y que se lo mande a dónde se lo tiene que mandar. Esto es cíclico. Dentro de 10, 15 años van a desfilar ellos por Comodoro Py. Ellos se presentaron para venir a pacificar esto, para cerrar la grieta y no me parece que lo estén haciendo", agregó.