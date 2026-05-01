Milei se convirtió en un muñeco LEGO para el Día del Trabajador

El presidente compartió en redes sociales un video de animación que representa los pilares de su proyecto político

El presidente Javier Milei fue al Congreso de la Nación el miércoles 29 de abril de 2026.

En el marco del Día del Trabajador , el presidente Javier Milei publicó varios mensajes a través de redes sociales. Entre ellos se destacó un video que lo representa como un muñeco LEGO , un concepto que ya fue utilizado previamente por algunos de sus seguidores.

El jefe del Estado argentino compartió el clip en distintas plataformas como parte de la conmemoración del primero de mayo. Además de su figura, en las imágenes puede verse el montaje del mapa con piezas celestes y blancas , los colores de la Bandera.

El diseño del economista como un muñeco de juguete había sido publicado previamente por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem . Como uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) , el legislador manifestó: "Reivindicamos a cada argentino que, con esfuerzo y responsabilidad, saca el país adelante todos los días" .

La publicación en la cuenta oficial de X de Milei lo presenta como un pequeño muñeco en una mesa repleta de bloques blancos y celestes . En poco más de medio minuto, el juego concluye con el mapa del país completamente rearmado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2050219025041363022&partner=&hide_thread=false FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.

MAGA!

VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

La primera pieza que toma el protagonista dice "superávit fiscal", uno de los principios que el gobierno mantiene a costa de múltiples conflictos políticos e incluso judiciales. Después aparecen otros conceptos y medidas de la gestión libertaria, desde la eliminación de ministerios hasta la reforma laboral, pasando por la apertura económica y la prohibición de piquetes.

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Al final del clip, Milei saluda con una sonrisa y desaparece. A continuación se puede leer el siguiente mensaje: "Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez".

El video publicado por Menem no tardó en ser replicado por el primer mandatario. Sin embargo, el jefe de Estado también se refirió a otras cuestiones coyunturales además de la conmemoración del Día del Trabajador.

Milei ratificó su apoyo a Manuel Adorni

Luego de su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que anticipó que el gobierno realizará una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade. Milei se refirió al caso para lanzar una nueva crítica hacia la labor de la un sector de la prensa: "Me gustaría saber qué opinan las basuras inmundas de Fopea sobre lo que ha hecho, a la luz de que muchos 'periodistas' se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas, violando de modo flagrante la Constitución".

El conflicto se desató el último miércoles, cuando el legislador peronista dijo que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, realiza actividades sociales a la noche con custodia oficial. El exvocero presidencial planteó que la posibilidad de haber sido víctima de espionaje ilegal frente a estas declaraciones y aseguró que impulsarán acciones judiciales en este sentido.