Cristina sostuvo que "los fiscales Luciani y Mola incurrieron en increíbles mentiras"

La ex presidenta pronunció su alegato final en el juicio de la causa Vialidad.

Para la ex presidenta, los funcionarios judiciales incurrieron en "increíbles mentiras" que a su entender utilizaron para imputarla. A su vez, sostuvo que "quedaron a la luz del día las arbitrariedades" perpetradas en el proceso judicial en su contra.

“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, sentenció Cristina Kirchner al exponer su alegato final previo a la sentencia, donde decidió ejercer su propia defensa, pese a contar previamente con el patrocinio de Carlos Beraldi.

Causa Vialidad: continúa el juicio contra Cristina Kirchner

Asimismo, solicitó que Luciani y Mola sean investigados por prevaricato en sus deberes de funcionarios públicos. “Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación con la prueba obrante en el expediente y con el derecho”, enfatizó.

Esta es la segunda vez que Cristina Fernández de Kirchner habla en público, luego de su derecho a defensa transmitido por su canal de Youtube.

“Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo (un escrito) es del FBI. Brinda información a los fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?”, se preguntó la vicepresidenta.

La ex presidenta demostró que más de tres millones de dólares termosellados que tenía en su poder el ex secretario de Obras Públicas fueron recibidos por el Banco Finasur, propiedad de Sánchez Córdova, un macrista ex tesorero de Boca en la gestión de Angelici.