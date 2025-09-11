¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

Usuarios de redes editaron una foto de la política junto a la cantante. Al verla, el periodista se indignó y pidió a los jueces que "no se dejen forrear"

Otro episodio insólito tuvo lugar en la televisión. En esta oportunidad, Eduardo Feinmann , conductor del canal A24 , comentó al aire una foto de una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner , quien se está cumpliendo su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. La realidad es que la foto estaba editada, y se trataba de una noticia falsa.

“Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria”, rezaba el graph de A24 este miércoles por la tarde, durante el noticiero que conduce Eduardo Feinmann a partir de las 18 de la tarde. Al ver la supuesta noticia, el periodista se indignó y preguntó: “¿Esa cárcel es una joda?”.

La realidad es que la foto fue editada por usuarios de X, ex Twitter, quienes, luego de que se la viera a Katy Perry levantar un cuadro de Evita Perón y cantar “Don´t cry for me Argentina” en su concierto en el Movistar Arena esta semana. En ese marco, a los cibernautas les pareció gracioso modificar una foto de Cristina Kirchner en su living y agregar a la cantante pop.

La reacción de Feinmann al ver el “encuentro” de Katy Perry y Cristina

“¿Esa cárcel es una joda?”, fue lo primero que dijo el periodista al ver la foto, que en realidad estaba editada.

"¿Esa cárcel es una joda?"



Eduardo Feinmann mostró en su programa la falsa foto que se viralizó de una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.

“En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas”, siguió Feinmann, visiblemente indignado.

“Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo ‘venite’”, aseguró el conductor, y agregó: "¡Qué vergüenza! ¿Señores jueces, en serio se dejan forrear por esta señora que hace lo que se le canta?".