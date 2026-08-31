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Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su reemplazo

Eduardo Spuler dejará el cargo después de 25 años. Diego Maciel jurará esta semana como ministro para cubrir esa vacante

31 de agosto 2026 · 10:42hs
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Eduardo Spuler se va de la Corte Suprema de Santa Fe tras ser ministro durante 26 años

Eduardo Spuler se va de la Corte Suprema de Santa Fe tras ser ministro durante 26 años

Eduardo Spuler dejará de ser ministro de la Corte Suprema de Santa Fe este lunes y cierra su ciclo de 26 años como ministro del máximo tribunal en una última acordada con el resto de sus colegas.

Al llegar esta mañana al Palacio de Justicia en Santa Fe fue recibido con aplausos por empleados y funcionarios judiciales. Spuler, que supera los 82 años, y especializado en derecho laboral, saltó a la Corte en el año 2000 sin paso por el Poder Judicial ni la academia como docente.

De hecho, su relación con el exgobernador Carlos Reutemann fue clave para la designación. Siempre tuvo un perfil bajo en la Corte capitalina donde el que pesó siempre fue Raael Gutiérrez. De hecho no fue presidente de la Corte en sus 26 años, desempeñó exclusivamente como ministro (vocal) del cuerpo.

Nuevo ministro de la Corte Suprema

Diego Maciel jurará como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el 4 de septiembre próximo con el objetivo de cubrir la vacante que dejará para esa fecha Eduardo Spuler.

El acto se realizará a las 11.30 en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales de Santa Fe. Maciel ocupará la poltrona que liberará Spuler desde el 1º de septiembre, según la renuncia que presentó en su momento y que aceptó el gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre de 2025.

Eduardo Spuler junto a Rafael Gutiérrez, también integrante de la Corte Suprema de Santa Fe.

Eduardo Spuler junto a Rafael Gutiérrez, también integrante de la Corte Suprema de Santa Fe.

En ese sentido, el alto tribunal que preside Rafael Gutiérrez adelantó para este lunes su acordada, la última en la que participará Spuler.

A través de un decreto, Pullaro formalizó a principios de agosto el nombramiento de Maciel como nuevo ministro de la Corte provincial.

El camino hacia la asunción de Maciel incluyó la propuesta oficial del Poder Ejecutivo, que elevó su pliego mediante el mensaje Nº 1 de 2026. El 26 de febrero de 2026 la Asamblea Legislativa prestó el acuerdo parlamentario necesario para el pliego de Maciel.

Tras el dictamen de la comisión de Acuerdos y la intervención de las áreas pertinentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se dictó el acto administrativo final para cumplir con lo establecido en la Constitución de Santa Fe.

Maciel se sumará a la Corte en un marco de cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos por los artículos 89 y 121 de la Constitución de Santa Fe. Luego se sumarán Aldo Alurralde, en lugar de Gutiérrez, y Jorgelina Genghini por Roberto Falistocco.

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