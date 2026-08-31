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La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La nueva apuesta comenzará a funcionar este martes en el Paseo del Siglo y tendrá una impronta diferente a la del histórico café de Córdoba e Italia

31 de agosto 2026 · 10:22hs
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El bar pasó casi un año inactivo por la remodelación.

El bar pasó casi un año inactivo por la remodelación.

Llegó la hora de la reapertura del local donde durante décadas funcionó el bar Pan y Manteca. El negocio que supo ser una parada obligada en el Paseo del Siglo tiene nuevos inquilinos y este martes comenzará a atender al público con una propuesta gastronómica distinta.

El proyecto demandó casi un año de trabajo en la esquina de Córdoba e Italia, donde los antiguos ocupantes bajaron la persiana sin aviso previo después de muchos años de trabajo.

Los dueños del nuevo negocio se hicieron rogar a la hora del lanzamiento, pero el último jueves empezaron a compartir las primeras pistas a través de redes sociales. Actualmente, ya está disponible un video sobre el proceso de modificación del inmueble que se convirtió en un clásico del microcentro rosarino.

¿Qué bar ocupa el lugar de Pan y Manteca?

Septiembre llegó con la apertura de Artisan en lugar de Pan y Manteca. Detrás del lanzamiento aparecen otras dos marcas prestigiosas de la gastronomía local: la parrilla Don Ferro y la confitería Brownie, ubicada a sólo dos cuadras de allí.

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"Queríamos devolverle a Rosario esa esquina tan histórica y representativa para la ciudad", comentó una de las responsables de la iniciativa. Además, dio a conocer algunos detalles en cuanto a los preparativos.

>> Leer más: Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

Los nuevos comerciantes decidieron modificar la paleta de colores que tenía Pan y Manteca porque "era medio oscuro". En cambio, apostaron a aprovechar la luz de los grandes ventanales y eligieron un azul grisáceo para decorar el local.

El local estaba cerrado desde el 29 de septiembre. En ese momento, los antiguos inquilinos confirmaron que no les habían renovado el contrato de alquiler y así parecía que se terminaba una historia de 36 años. En ese momento anticiparon que iban a buscar un nuevo sitio para seguir adelante con el resto bar, aunque después no hubo novedades.

Artisan, unas propuesta de estilo francés

La propuesta para reabrir la esquina de Córdoba Italia está inspirada en el estilo de los cafés franceses. El bar ocupa la planta baja y el subsuelo.

El proyecto contempla la oferta de un menú nocturno para cenar en el centro rosarino. Por otra parte, contará con panadería y pastelería de elaboración propia.

Las reformas en la cocina permitirán que parte de la producción en el subsuelo esté a la vista. Si bien Artisan se lanza con una identidad totalmente distinta en cuanto al diseño interior, el inmueble conserva la impronta en la fachada, de la mano de sus columnas y grandes ventanales.

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