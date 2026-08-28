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El PRO evitó ponerle fecha al acuerdo con La Libertad Avanza

El diputado nacional Cristian Ritondo también confirmó que el partido amarillo buscará reelegir donde ya gobierna

28 de agosto 2026 · 16:10hs
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Cristian Ritondo preside el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación.

Foto: Archivo / La Capital

Cristian Ritondo preside el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación.

El jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados nacional, Cristian Ritondo, evitó ponerle fecha al acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comicios generales de 2027, pero sí confirmó que buscarán reelegir en los distritos donde ya gobiernan.

“Por supuesto que, donde gobierna el PRO, no solo queremos (reelegir) sino que tenemos los mejores hombres y la capacidad de haber demostrado gestión para que sigan haciéndolo. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho”, aseveró el legislador.

En referencia a la fechas para concretar el acuerdo con los libertarios, dijo: “No las defino. Lo que digo es que, cuanto más claro esté el horizonte político, eso le dará más certidumbre a la Argentina de lo que ocurrirá el año próximo”.

“Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente sí nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año próximo”, continuó el titular del bloque del partido que fundó y lidera el expresidente Mauricio Macri.

Nuevo cónclave LLA-PRO

El jueves pasado, Ritondo, junto al secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem.

Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos, marco en el cual se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico.

También se avanzó en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las Paso.

Mientras que el gobierno de Javier Milei busca aunar voluntades para eliminar o, al menos, suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta. Pero no cierran las puertas del todo.

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