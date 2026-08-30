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Nepal se encuentra en alerta por posibles nuevas inundaciones

La acumulación de agua en las montañas representa un riesgo. El número oficial de muertes por la riada del pasado miércoles asciende a 800, con tres mil desaparecidos

30 de agosto 2026 · 22:21hs
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Nepal se encuentra en alerta por posibles nuevas inundaciones

Las autoridades de Nepal advirtieron sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas inundaciones y pidieron a los residentes en distritos afectados por las crecidas que se mantengan en máxima alerta tras el incremento del río Bhotekoshi.

Tras las catastróficas inundaciones del pasado miércoles, que mataron al menos a 800 personas y dejaron más de 3.000 desaparecidos en Nepal y el Tíbet, este domingo se enviaron avisos de alerta de inundación a los teléfonos de la población, y los equipos de rescate trabajaban para despejar una importante ruta que conecta Katmandú con una de las zonas más afectadas.

>> Leer más: Unicef aseguró que unos 17.000 niños necesitan ayuda humanitaria urgente en Nepal

Las advertencias más recientes llegaron luego de que las autoridades chinas anunciaran a sus homólogos nepaleses sobre un aumento del caudal aguas arriba, según precisó el director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal, Dharam Raj Uprety.

La agencia china de noticias Xinhua afirmó que el Ministerio de Recursos Hídricos del país reportó que se había drenado en gran medida un nuevo lago formado después de las inundaciones del miércoles en lo alto de las montañas. Sin embargo, un cráter ubicado 5,6 kilómetros aguas arriba, que contenía un estimado de 1,4 millones de metros cúbicos de agua, aún representaba cierto riesgo y requería monitoreo.

Muertes de ambos lados de la frontera

La agencia de desastres de Nepal precisó que la cifra de fallecidos subió a 788, con 2.502 desaparecidos, y las autoridades de China reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos del otro lado de la frontera. Entre los desaparecidos hay cientos de personas de más de una docena de países que estaban en la región para trabajar, visitar las montañas o hacer una peregrinación a un pico sagrado.

En Dhading, una de las regiones más golpeadas de Nepal, algunos residentes comenzaron a regresar a viviendas arruinadas para ver qué podían salvar.

Los residentes se sentaron en casas con muros arrasados por las inundaciones, paleando lodo espeso y escombros de balcones o marcos de ventanas. Otros escudriñaban el suelo en busca de objetos que pudieran sacar del barro y limpiar.

“Todo está arruinado, no queda nada, ni siquiera nuestra casa”, dijo Sharmila Tamang, una residente de Dhading que intentaba rescatar objetos de su vivienda.

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