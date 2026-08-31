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Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open

El tenista argentino protagonizó una de las grandes victorias del torneo al superar al serbio en cinco sets. Fue su primer triunfo ante el exnúmero uno del mundo

31 de agosto 2026 · 08:59hs
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El argentino Mariano Navone saluda a Novak Djokovic tras la gran victoria.

El argentino Mariano Navone saluda a Novak Djokovic tras la gran victoria.

Mariano Navone logró una hazaña inolvidable en su presentación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) al derrotar a Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, el argentino se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking.

La victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al oriundo de Nueve de Julio meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo. El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

Navone venía en ascenso

El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde puedo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

>>Leer más: Tenis: Nadia Podoroska vuelve a un Grand Slam tras un año y siete meses

Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon.

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