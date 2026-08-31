Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open El tenista argentino protagonizó una de las grandes victorias del torneo al superar al serbio en cinco sets. Fue su primer triunfo ante el exnúmero uno del mundo 31 de agosto 2026 · 08:59hs

El argentino Mariano Navone saluda a Novak Djokovic tras la gran victoria.

Mariano Navone logró una hazaña inolvidable en su presentación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) al derrotar a Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, el argentino se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking.

La victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al oriundo de Nueve de Julio meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo. El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

Navone venía en ascenso El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde puedo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

¡¡LA LOCURA DE SUPERAR A UN ÍDOLO 24 VECES CAMPEÓN DE GRAND SLAM EN EL ARTHUR ASHE!! Con este puntazo, Mariano Navone derrotó a Novak Djokovic en la Primera Ronda del #USOpen. El serbio le dedicó unas palabras en la red, en un hermoso momento...



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dIyJMVr7OZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026 Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon. La palabra del protagonista del día: Mariano Navone, en exclusiva tras su triunfazo ante Novak Djokovic.



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