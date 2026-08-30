En un referéndum, Islandia rechazó ingresar a la Unión Europea

La negativa a las eventuales negociaciones para integrar el bloque comunitario se impuso por apenas un 52,8 por ciento

Los votantes islandeses rechazaron reanudar las negociaciones para unirse a la Unión Europea, en un referéndum que enfrentó las preocupaciones sobre la estabilidad geopolítica con mantener el control nacional de las valiosas pesquerías de Islandia.

Los opositores se impusieron por 52,8 % a 47,2 %, anunció la Comisión Nacional Electoral. El resultado deja zanjado por ahora el tema divisivo, más de una década después que el gobierno puso fin a las conversaciones con la Unión Europea, que habían comenzado tras la crisis financiera de 2008.

La votación se celebró bajo la sombra de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ir en busca de controlar la cercana isla de Groenlandia. Aunque Islandia es miembro de la Otán, los partidarios del referéndum afirmaron que la solidaridad europea brindaría mayor protección si Trump alguna vez lanzara amenazas similares contra Islandia.

El gobierno de coalición de izquierda de Islandia, elegido en 2024, adelantó el referéndum sobre la Unión Europea que había previsto para el próximo año después de que Trump mencionara por error al país en cuatro ocasiones cuando hablaba de sus planes sobre Groenlandia.

La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, dijo que no veía la derrota como un revés para su gobierno de coalición sino como una victoria para la democracia, ya que más del 82 % de los 270.000 votantes habilitados emitieron su voto. Sostuvo que respetará el resultado, pero no descartó un futuro intento de reabrir el tema.

“Han ocurrido cosas en los últimos dos años que no podría haber previsto. Pero este gobierno no seguirá adelante con esto. Y algo grande tiene que cambiar en los próximos 24 meses para que esto esté en la parte superior de la agenda”, sostuvo.

El líder del opositor Partido de la Independencia, Guðrún Hafsteinsdóttir, dijo que el resultado representa un golpe para el gobierno, pero no para las relaciones europeas. “La mejor manera de sanar las heridas es que el gobierno escuche la conclusión y deje este camino de lado”, dijo, además de destacar que el resultado evidencia que Islandia "está enviando un mensaje claro de que pretendemos dirigir nuestro rumbo nosotros mismos”.