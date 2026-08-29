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Lewandowski: "El gobierno ve la economía con los visores de realidad virtual puestos"

El senador nacional por Santa Fe pidió respuestas concretas ante el crecimiento de las familias endeudas y la crisis del sector productivo

29 de agosto 2026 · 13:45hs
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El legislador peronista reclamó ayuda a las pymes

El legislador peronista reclamó ayuda a las pymes, mutuales y clubes.

El senador nacional Marcelo Lewandowski reclamó en el Congreso una respuesta concreta frente al creciente endeudamiento de las familias y la crisis del entramado productivo. Durante su intervención, defendió cuatro proyectos para aliviar la situación de familias endeudadas, pymes, monotributistas, mutuales y clubes, y cuestionó el rumbo económico del gobierno.

“Esto no es un problema entre privados. Acá hay una política que hizo que el endeudamiento haya crecido de manera exponencial”, afirmó.

Lewandowski defendió su proyecto para poner tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y desendeudar a las familias atrapadas en créditos destinados, principalmente, a afrontar necesidades básicas.

“Claramente que no fueron por los televisores”, ironizó, y solicitó tratar los proyectos que hablan del endeudamiento familiar. "¿En este recinto que representa el voto popular no vamos a hacer nada?”, reclamó.

Lewandowski encendió el alerta por las deudas de empresas

También cuestionó la situación de las pyme, el accionar de Arca y resaltó su propuesta para frenar los embargos por un año, al advertir que estas ejecuciones paralizan a empresas que ya enfrentan serias dificultades.

“Se quintuplicó la deuda de empresas en un año”, sostuvo. Luego resaltó que más de 30 mil empresas cerraron y más de 400 mil trabajadores registrados perdieron sus empleos. “Vayan y pregúntenles a las pymes lo que están sufriendo: se están fundiendo”, exclamó.

>> Leer más: Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas de hasta $2.615 millones por abusos

Finalmente, defendió su iniciativa para que los saldos a favor de IVA de las pymes sean reintegrados en un plazo máximo de 30 días y cuestionó la desigualdad entre las condiciones.

“Hay tasas usurarias para los deudores. Pero cuando el Estado es deudor, paga tasas mínimas”, criticó. Y cerró con una fuerte advertencia al oficialismo: “Si siguen haciéndole caso al hombre que se encierra en Olivos nos van a llevar al precipicio”.

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