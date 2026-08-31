La polémica expulsión que sufrió un exjugador de Central por hacer tiempo

Jorge "Fatura" Broun se demoró más de la cuenta al momento de reactivar el juego en el encuentro entre Universidad de Concepción sobre Universidad de Chile y vio la roja

El árbitro Diego Flores le muestra la roja a Fatura Broun. El delantero Cecilio Waterman ocupó el arco ante la falta de cambios.

El cierre de la victoria de Universidad de Concepción sobre Universidad de Chile estuvo marcado por los disturbios y una polémica expulsión del exarquero de Central Jorge Broun .Todo sucedió a poco del final del partido cuando el cotejo se paralizó debido a una serie de incidentes en las tribunas. Los hinchas azules manifestaron su descontento con cánticos en contra la directiva de Azul Azul.

Hubo fuegos artificiales, pirotecnia y bombas de humo, lo que obligó a detener el encuentro . Recién unos cinco minutos después, el juez Diego Flores reanudó las acciones.

Ahí vino el descuento de Matías Zaldivia, a los 90′, que encendió a los Azules. No obstante, en los descuentos vino una jugada que desató la polémica. En el cuarto minuto de añadido, Fatura Broun fue expulsado en una controversial decisión, que provocó una serie de reclamos.

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Fatura reaccionó y se fue expulsado

El arquero había sido constantemente advertido por las reiteradas pérdidas de tiempo. En medio de ese contexto, recibió la primera amarilla, ante lo que respondió con un pelotazo al césped mientras estaba frente a Flores. El árbitro sancionó la efusiva reacción mostrándole la segunda cartulina y, por ende, la roja.

El guardavalla se mostró incrédulo, al igual que el técnico Cristián Muñoz. Al no tener más cambios disponibles, Cecilio Waterman fue quien asumió la responsabilidad y se puso los guantes.

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El delantero, autor del segundo tanto, tuvo una sobria actuación bajo los tres palos. No recibió ningún remate y respondió de buena manera cuando debió tomar la pelota. Con el pitazo final, tanto él como el entrenador fueron quienes reaccionaron con mayor efusividad. Tres puntos clave para Universidad de Concepción en su pelea por no descender.