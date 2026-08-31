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Deporte de alto rendimiento: los riesgos para la salud mental y cómo salir del "error"

Las presiones y la frustración son constantes. Cómo las enfrentan los jugadores. Los problemas más frecuentes en la mirada de una neuropsicóloga

31 de agosto 2026 · 08:25hs
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Victorias que se celebran mucho y derrotas que se sufren demasiado. Cómo trabajar la cabeza 

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El deporte de alto rendimiento necesita constancia y esfuerzo, presenta desafíos complejos y altibajos. Las victorias son celebradas con intensidad y entusiasmo pero a veces no "alcanzan" ni siquiera ganas. Y cuando tocan las derrotas o los momentos difíciles, que son muchos, aún en los más talentosos y famosos, producen un impacto enorme. La salud mental de los jugadores de distintas disciplinas está cada vez más puesta sobre la mesa. Pero es necesario seguir insistiendo sobre la necesidad de "cuidar la cabeza" cuando se transita este camino.

La árbitro internacional de Hockey y neuropsicóloga rosarina Irene Presenqui habló en La Capital +, en el programa "Más cerca", sobre la importancia de "humanizar" el deporte de alto rendimiento, apostando "a los procesos" y la construcción de identidad.

Su propia vida estuvo y está atravesada por las exigencias y los logros impensados que la obligaron a replantearse cómo manejarse en ese nivel, y también, cómo ayudar a otros deportistas. Presenqui creció ligada al hockey desde la infancia. "Siempre soñé con ir a un Juego Olímpico", dijo, y contó que su historia "siempre estuvo atravesada por el deporte". El pasaje de jugadora a árbitro fue una decisión, "totalmente" motivada por la complejidad de la tarea y un deseo de desafiarse. La especialista se refirió, por ejemplo, a la selección argentina de fútbol y valoró la tarea de Lionel Scaloni por "humanizar" el deporte de alto rendimiento y apostar a los procesos y la construcción de una identidad.

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Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La pasión, la entrega y las presione del fútbol a nivel mundial.

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Respecto a su carrera como árbitro, Presenqui la calificó como "extremadamente difícil": el reglamento de hockey tiene "muchos grises", dijo, lo que deja gran parte de las decisiones a la interpretación de los árbitros. Esta dificultad fue precisamente lo que la atrajo, buscando ponerse "en las zapatillas" de quienes dirigen y aceptando el desafío, algo que la impulsa.

Subrayó que la labor que tiene exige un "profesionalismo muy alto", no solo físico sino también mental, y la capacidad de "entender el juego". La búsqueda de la Justicia en la cancha es un motor fundamental para ella, a pesar de que el error, con su posible impacto en "todo un país entero", es una constante con la que se debe lidiar.

La neuropsicóloga deportiva Irene Presenqui destaca la importancia de hablar de salud mental y trabajar para que las emociones positiva y negativas

La neuropsicóloga deportiva Irene Presenqui destaca la importancia de hablar de salud mental y trabajar para que las emociones positiva y negativas "jueguen a favor"

Salud mental y "salir rápido del error"

En su rol de neuropsicóloga, Irene Presenqui trabaja con deportistas para que puedan "salir lo más rápido posible" del error. Explicó una "triangulación" para enfrentar la equivocación: aceptar la imperfección del deporte y del ser humano, perdonarse cuando ocurre el error y, finalmente, seguir adelante. La figura del psicólogo deportivo, destacó, está cada vez más visibilizada y aceptada por los atletas de elite, quienes ahora muestran "orgullosos" su trabajo de la mente.

La árbitro destacó la importancia de la red familiar y de la decisión conjunta de una red de afectos que ayuden a sostener una carrera deportiva. Ella, madre de tres hijos, está en plena actividad deportiva con mucha exigencia. Llegó a ser la primera mujer en dirigir un partido oficial de varones en un Juego Olímpico, una bandera que sigue levantando por la "igualdad de la mujer en el deporte".

Aceptar las emociones

Presenqui se mantiene en la elite gracias a una intensa preparación física y mental. Su "fuego sagrado" se mantiene vivo porque "sigo encontrando mucha pasión", cuenta, a diferencia de otros árbitros que se retiran tras grandes logros.

Es necesario, dice, aprender a luchar ante las adversidades y a "disfrutar del camino", incluso cuando las cosas no salen como se esperan. "El deporte, en definitiva, lo que hace es educarnos para la vida misma", concluyó, enfatizando la importancia de aceptar las emociones, positivas y negativas, y de no olvidarse de "pasarla bien".

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