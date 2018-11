El intendente de Santa Fe, José Corral, propuso hoy que Nación salde parte de la deuda por coparticipación que mantiene con la provincia reforzando la presencia de fuerzas federales en todo el territorio santafesino, poniendo mayor énfasis en la ciudad de Rosario.

El referente de Cambiemos, durante una recorrida por el barrio Alto Verde, donde desde hace dos años se implementa el programa Barrios Seguros, Corral sorprendió al indicar que "concretamente proponemos que parte de la deuda que tiene Nación con provincia se vaya saldando con el refuerzo de fuerzas federales en la provincia".

El intendente de la ciudad capital de la provincia se había introducido en el tema de la seguridad al destacar la necesidad de "recuperar el orden en Santa Fe, recuperar la tranquilidad del comerciante que tiene que levantar la persiana todos los días y que tenga la seguridad de que no le va a suceder nada. O la de los chicos, adolescentes y jóvenes para que puedan ir a la escuela y que uno tenga la tranquilidad de que vuelvan a sus casas".

Luego, dio cifras concretas de su propuesta: "Estimamos que 4.500 efectivos adicionales, sumados a los 3.600 que ya hay, que significarían 1.000 efectivos más para la ciudad de Santa Fe, 2.500 para Rosario, por su tamaño, y otros 1.000 para distribuir en el resto de la localidades de la provincia permitiría traer esa tranquilidad".

Corral estimó que es "indispensable" que las fuerzas federales capaciten a sus pares provinciales y allí cargó contra el gobierno provincial:

"Es evidente que las políticas en el tema de seguridad han fracasado en la provincia. Si hacemos lo mismo siempre no vamos a lograr estrategias diferentes y nos parece que hay que probar con otras estrategias posibles".





Luego recordó que, en comparación con Córdoba, por ejemplo "se está en el triple de índices de violencia. Por eso decimos que esta iniciativa nuestra nos parece factible. El problema son los recursos, que ni a Nación ni a la provincia le sobran".

También dio precisiones sobre el tiempo que permanecerían las fuerzas federales en la provincia y qué porcentaje de la deuda se estaría abonando con esta propuesta: "Si se piensa en 4.500 efectivos durante unos cinco años, se estaría saldando una parte de la deuda, que estimamos sería un tercio. Y como no Nación no cuenta hoy con estos recursos, no es que la deuda se va a saldar de un día para el otro, esta sería una manera de pagarla en algo que es prioridad como la seguridad de la gente".