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Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

El presidente viajó con una acotada comitiva oficial para participar de ejercicios navales entre Estados Unidos y la Armada Argentina en el Atlántico sur

30 de abril 2026 · 15:02hs
Acotada comitiva oficial en la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz

Acotada comitiva oficial en la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata con una acotada comitiva oficial para participar de ejercicios navales en el marco de la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz.

Según confirmaron, esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense junto a la Armada Argentina, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Ejercicios navales

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate en aguas del Atlántico sur, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea.

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Fuentes cercanas consideran que esta participación es un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

El traslado del mandatario se llevó a cabo a través de un Grumman C-2 Greyhound norteamericano, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones.

Ejercicios militares

Su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

Junto al Presidente viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, también participarán del evento.

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