Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

El acto se realizará este sábado 2 de mayo, a las 11, en la plaza Miguel Ángel Lorenzini. También se presentará un material audiovisual y un libro digital con testimonios de vecinos y archivos de la época.

El mural se inaugurará este sábado en la plaza Miguel Ángel Lorenzini, como parte de las actividades por el 40° aniversario de la inundación de 1986.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez inaugurará este sábado un mural conmemorativo por el 40° aniversario de la gran inundación que afectó a la ciudad en 1986, uno de los acontecimientos más significativos de su historia reciente.

La actividad se llevará a cabo a las 11 del en la plaza Miguel Ángel Lorenzini, ubicada en Buenos Aires y J. Jaurés, y contará con la participación de vecinos, autoridades y representantes de instituciones barriales. Además de la inauguración de la obra artística, se colocará una placa con el nombre del espacio público.

El mural forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el municipio, a través de las áreas de Adultos Mayores y Cultura, con el acompañamiento de la Vecinal Libertad. La propuesta apunta no solo a mantener viva la memoria de un hecho trágico, sino también a rescatar la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la capacidad de reconstrucción que atravesó a la comunidad tras la catástrofe.

En el marco de la conmemoración, también se presentará un contenido audiovisual y se publicará de forma digital un material literario que reúne testimonios de vecinas y vecinos que atravesaron la inundación, junto con archivo fotográfico y periodístico de la época.

invitacion mural

Reconstrucción

El libro lleva por título Notas para una historia de la gran inundación y recopila relatos de adultos mayores de la ciudad, combinados con materiales provenientes de la prensa gráfica y estudios historiográficos centrados en Villa Gobernador Gálvez y la región. A partir del cruce entre fuentes orales y escritas, el trabajo busca reconstruir el acontecimiento desde la memoria colectiva.

Según se adelantó, la iniciativa pretende situar la inundación en su contexto histórico y territorial, reconocer su carácter excepcional y rendir homenaje a las generaciones que afrontaron la catástrofe. Además, el proyecto queda abierto a la incorporación de nuevos testimonios que permitan ampliar y enriquecer el relato sobre uno de los hechos que marcó a fuego la historia local.

mural 40 años de inundacion (17)

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