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Confirmaron que Mauricio Macri no será candidato presidencial en 2027

Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, aseguró que el propio exmandatario tomó la decisión y que sólo permanecerá como titular del partido amarillo

1 de septiembre 2026 · 17:01hs
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Macri descartó postularse como candidato presidencial en las próximas elecciones. 

Foto: Archivo / La Capital

Macri descartó postularse como candidato presidencial en las próximas elecciones. 

El diputado nacional del PRO Fernando de Andreis confirmó que el líder del partido amarillo, Mauricio Macri, descartó ser candidato presidencial en las elecciones de 2027.

En esa línea, aseguró que el expresidente fue el que “tomó la decisión” y que, por el momento, se encuentra "muy cómodo" en su rol de titular del PRO.

Además, consideró que una candidatura por fuera de una alianza podría ser “funcional al kirchnerismo”.

El objetivo principal del PRO

El legislador volvió a resaltar que el objetivo principal del PRO es afianzar el acercamiento con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027 y alcanzar un frente común en las 24 provincias del país.

Es por eso que, para la ciudad de Buenos Aires, se refirió a una posible fórmula integrada por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la titular del bloque libertario en la Legislatura, Pilar Ramírez.

Para la provincia de Buenos Aires, señaló la figura del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, como un buen referente en ese distrito.

Semanas atrás, el diputado sostuvo que el PRO no fue absorbido por LLA, porque para ellos es fundamental mantener la identidad de la estructura partidaria, y explicó que en las mesas de coordinación quincenales entre ambos espacios buscan acordar los puntos principales de la agenda parlamentaria con el objetivo de sostener el rumbo macroeconómico y "blindar el cambio" iniciado por el presidente Javier Milei.

Por último, De Andreis aclaró que "no son lo mismo" y admitió profundas diferencias con, por ejemplo, las formas de hablar en público de Milei y los insultos que propicia hacia la oposición y el periodismo, más allá de los puntos de desencuentro con la gestión del gobierno nacional.

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