Confirmación de autoridades y fuerte polémica en el Senado

Ante el retraso en la constitución de esa comisión, y vencidos los plazos reglamentarios desde la que se emitió el DNU más grande la historia parlamentaria, el 70 / 23 (el 20 de diciembre de 2023) UP vino solicitando reiteradas veces ir directamente al plenario para tratar el DNU. Pero la presidenta del cuerpo no convocó a la sesión que le pidió la oposición.

No es el único conflicto grave que se en estos días generan máximo tensión en la Cámara alta. Tampoco se respetaron las proporcionalidades en la constitución de la bicameral, integrada por 16 miembros: el peronismo pretendía se aplique el reglamento y le concedan ocho de esos lugares, pero ambas presidencias de los recintos entendieron que sólo le correspondían seis lugares. UP finalmente sentó a sus seis miembros, aunque reiteró que impugnaba la composición, y no avaló con sus votos la elección del presidente del mini cuerpo, el riojano (libertario) Juan Carlos Pagotto.