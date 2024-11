Citaron a indagatoria a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

"Fernández en forma directa y a través de terceras personas, le habría requerido en forma insistente y agresiva que no hiciera la denuncia" de violencia de género el 28 de junio pasado, luego que desde el juzgado se comunicaron con ella ante el hallazgo de fotografías de su rostro con moretones en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero, en el marco de otra investigación penal, la causa seguros.