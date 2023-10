Cecilia Moreau: "Unión por la Patria es la única fuerza capaz de frenar las locuras de la campaña"

La titular de la Cámara de Diputados pidió "ir a votar con esperanza, no con bronca" el próximo domingo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau , advirtió este martes que “estamos ante una elección histórica a 40 años de la democracia y nuestra fuerza es la única capaz de ponerle un freno a las locuras que se plantean en la campaña ” y pidió “ir a votar con esperanza, no con bronca”.

Asimismo, afirmó que “ hay que tener en cuenta que este país sale con más producción, con más trabajo, educación, salud, con más derechos y no con menos , con más industria, que son los motores del progreso real de los argentinos”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja sostuvo que “estamos discutiendo cosas que no tienen sentido: las Malvinas son argentinas por más que algunos las quieran regalar o ceder por su simpatía con Thatcher; los derechos no se plebiscitan, se amplían, no se recortan”.