Causa Vialidad: continúa la vigilia en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández

Luego de que el sábado por la noche Cristina Fernández bajara a la calle a ofrecer un breve discurso, en el que incluso pidió a los manifestantes que se fueran "a descansar", la manifestación en su apoyo no se detiene. Después de esa intervención pública, que se dio tras hechos de represión y enfrentamiento entre militantes y policía, la vicepresidenta volvió a salir el domingo al mediodía y luego pasadas las 20.

Si bien la mayor concentración de personas se dio el sábado, durante el domingo un considerable número de personas continuó haciendo presencia en la esquina de Uruguay y Juncal, del barrio porteño de Recoleta. Lo mismo ocurrió al amanecer de este lunes, donde un grupo ya no tan numeroso aguardaba la salida de la vicepresidenta.

>>Leer más: El Gobierno porteño dispuso un vallado perimetral en torno a la casa de Cristina Fernández

En ese marco el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro indicó este lunes que tomará medidas para "recuperar la paz social". "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social". Asimismo agregó: "Pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a es medida".

Varios vecinos e incluso personas conocidas como Florencia Arietto, abogada penalista y opositora, hicieron público su disgusto por el constante movimiento de personas en la zona, que en los últimos días incluyó puestos de comida, cantos y pirotecnia. En ese sentido D'Alessandro avisó: "No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ese fue el compromiso que asumieron ellos".

"Lo cumplieron hasta ayer (por el domingo) a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle", agregó el ministro. "Volvió la Infantería y restituimos la circulación, gracias a Dios no hubo enfrentamientos", aseguró. Así, se espera que durante la jornada del lunes no se profundice la tensión entre militantes y fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.