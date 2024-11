Causa de los seguros: Fernández negó las acusaciones y entregó un escrito

Un día antes, el juez había rechazado “in limine” el planteo de nulidad de la defensa del expresidente contra la citación.

Fernández había reclamado que se declare la “nulidad absoluta” de la citación a declaración indagatoria y que se la suspendiera hasta que quedara firme una decisión sobre el planteo. Pero Ercolini rechazó la presentación y ratificó la convocatoria.

Polémica maniobra de las pólizas

Fernández tuvo su primera declaración indagatoria en una causa penal desde que dejó la Presidencia e intentó dar explicaciones sobre la contratación de pólizas para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa, a quien definió como uno de los más importantes intermediarios de seguros del país.

En ese sentido, indicó que su intención fue “evitar la cartelización” del sector. Cuando su defensa le preguntó si mostró interés para la designación de algún productor de seguros, Fernández respondió: “Terminantemente no”.

“Quiero aclarar que jamás nadie me consultó por la contratación de seguros del Estado. Es un tema menor. Los presidentes no intervienen, como no lo hacen en licitaciones públicas, no tengo nada que resolver al respecto”, continuó.

Su abogada le preguntó si deseaba que la declaración se integrara a su descargo del 28 de agosto pasado y el expresidente contestó: “Sí, y me gustaría que además de tenerlo presente, lo lean”.

Expresidente bajo la lupa

Al expresidente se lo acusa de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA”.

Se lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.