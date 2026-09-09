Causa Andis: la Justicia citará a la expareja de Cerimedo

El fiscal pidió que declare Nadia Beller, quien sufrió un intento de femicidio en Bolivia. Investigan cómo se filtraron los audios de Diego Spagnuolo

La Justicia quiere escuchar a Nadia Beller para determinar si el consultor Fernando Cerimedo está vinculado a la filtración de audios clave en la causa Andis.

El fiscal federal Franco Picardi pidió citar como testigo a Nadia Beller, expareja del consultor libertario Fernando Cerimedo , en la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) . La medida apunta a establecer cómo se filtraron los audios atribuidos al extitular del organismo Diego Spagnuolo , que dieron origen al expediente.

La declaración se realizaría de manera virtual porque Beller se encuentra en Bolivia y continúa recuperándose del ataque a balazos que sufrió en ese país. Picardi remitió el pedido de colaboración a la autoridad central boliviana a través de la Cancillería y solicitó que fiscales locales acompañen a la testigo durante la audiencia. Todavía no se fijó una fecha.

Beller quedó incorporada al caso después de asegurar que conoce el origen de las grabaciones y que posee conversaciones capaces de respaldar sus afirmaciones. Desde la clínica en la que permaneció internada tras recibir tres disparos, sostuvo que Cerimedo y Natalia Basil difundieron el material que desató el escándalo.

Según su versión, Cerimedo le habría confesado que Basil había filtrado los registros . La mujer trabajó en la Andis como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas hasta su renuncia, en noviembre de 2024. Beller también afirmó conservar grabaciones vinculadas con esos episodios.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Sus declaraciones motivaron una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano ante los tribunales de Comodoro Py. La legisladora reclamó que fuera convocada “con carácter urgente” y que entregara el material que dijo tener. El juez federal Ariel Lijo agregó el escrito a la causa y Picardi consideró pertinente recibir el testimonio.

La versión de la expareja de Fernando Cerimedo

La expectativa estará puesta tanto en el relato de Beller como en la eventual entrega de las grabaciones. Esas pruebas podrían incidir en uno de los puntos que la Cámara Federal ordenó esclarecer: el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La citación se produce mientras continúa la pericia destinada a determinar la autenticidad e integridad de los registros y establecer si fueron editados o manipulados con inteligencia artificial. Lijo rechazó recientemente un pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender el estudio: señaló que ya había designado un perito de parte y propuesto puntos de análisis.

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Spagnuolo está procesado junto con otras 18 personas en el expediente, que investiga un supuesto esquema de coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo dentro de la Andis. El exfuncionario se negó a aportar una muestra de su voz.