La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reclamó a los sectores agropecuarios que "hagan patria" y "liquiden" la cosecha de soja "para que entren dólares", a lo que los productores le respondieron que se trata de una medida "lícita" con la que se protegen de "la incertidumbre".

"Le pido al campo que liquide la soja. No pueden retener los dólares de la soja; hagan patria", enfatizó Carrió en medio de la suba de la divisa norteamericana y las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al volver a respaldar la decisión del presidente Mauricio Macri de pedir asistencia al FMI, la diputada nacional resaltó: "Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó. Ahora les digo a ellos: no retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen divisas".

A responderle salió Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, quien señaló que comparte "totalmente" la preocupación de la legisladora por el país, pero remarcó: "La veo ingenua; el problema es la timba financiera, que este gobierno no cambió".

Según indicó el dirigente, la diputada tendría que pedirle al gobierno "cambiar la política monetaria" por otra "a favor de la producción".

"¿Por qué no les pide a los señores financistas que no hagan las salidas financieras que hacen? El gobierno planteó una política monetarista que no está a favor de la producción, con dólar planchado, alta tasa y déficit", señaló.

Anécdota

Para Iannizzotto, "esperar que el sector liquide o no hoy es una anécdota", por lo que agregó que Carrió "está razonando mal", y aseguró que "la solución no pasa por liquidar", sino que "hay que cambiar la política monetaria para que el productor tenga estabilidad para liquidar".

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, también cruzó a la diputada nacional: "Tenemos productores que no han cosechado la soja (por las lluvias) y una gran mayoría está en quebranto. Si el productor va escalonando las ventas es porque hay una inestabilidad tremenda, desconfianza en lo que va a pasar con la economía".

"Que Carrió mire al sector exportador, no a nosotros. Sería bueno que Lilita vuelva a charlar con nosotros, hace mucho que no habla con nosotros. Tiene las puertas abiertas para hablar, que no las mande a decir por Twitter", apuntó el referente agrario.

Maniobras

También el ex presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi afirmó que "el campo no está en una maniobra especulativa y desestabilizadora" del gobierno de Cambiemos.

El dirigente del sector explicó que el campo perdió 20 millones de toneladas de soja, lo que significa 7 mil millones de dólares, a raíz de haber padecido el peor verano en los últimos 50 años.

A eso debe agregarse, según señaló Buzzi, que hay muy poca mercadería disponible, mucha todavía en los campos "pudriéndose" porque "las lluvias de las últimas semanas" impiden a los productores recolectar.

"Hay un problema de fondo, no hay una actitud conspirativa de los productores que están especulando contra el gobierno. El campo no está en una estrategia conspirativa y desestabilizadora de la economía", aseguró el dirigente.

Paralelamente, señaló que existe un escenario inestable producido por la expectativa de modificación del tipo de cambio que puede significar para los productos exportables una mejor posición en el futuro.

"Ante esto, el productor liquida menos. Eso es absolutamente cierto y en todo caso es absolutamente lícito, es una medida de autoprotección del productor al haber una economía inestable y haber incertidumbre", expresó.

Y agregó: "No hay que poner el foco en los productores, hay que poner el foco en el Banco Central, en el equipo de economía y que de una buena vez se estabilicen las pautas económicas".

La FAA advierte que el modelo "está en jaque"

La Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió ayer que el modelo económico de Cambiemos "está en jaque" y alertó que si el acuerdo que negocia el gobierno nacional con el FMI es para sólo "respaldar a las Lebac", el sector productivo se verá agravado con las políticas de "ajustes" que demandará el organismo para otorgar el auxilio financiero.

"Vivimos horas de incertidumbre ante la suba del dólar, la corrida financiera, la discusión por las tarifas, la remarcación de precios y los anuncios de un nuevo préstamo del FMI. Se trata de variables de la macroeconomía que están en discusión, de las cuales no estamos ajenos los pequeños productores. Como millones de argentinos, advertimos que nuestro futuro depende de cómo se resuelva esta coyuntura", señaló en un comunicado la entidad que preside Omar Príncipe.

"Hoy, cuando el modelo está en jaque, entre otras causas por la decisión de los capitales especulativos de salirse de las Lebac para ir al dólar, o dejar de apostar en la Argentina, seducidos por las tasas de interés que subieron en los Estados Unidos, tenemos que recordar que la prioridad de las políticas públicas debería ser siempre para los que agregamos valor en origen, para los que damos vida a nuestros pueblos, para las pymes que podemos quedar al costado del camino por la suba de tarifas y del combustible, o por el aumento de las importaciones. Los que creemos, en definitiva, que un país se construye en base a la producción y no a la timba", señaló la Federación Agraria.

En ese sentido, advirtió sobre la depreciación del peso. "Algunos hablan de más devaluación y mejorar el precio de nuestras exportaciones como única salida. Por un lado, ayudaría a reducir el déficit comercial, pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de los productores nos vinculamos con el mercado interno. Por ende, si no se piensa en el impacto en los costos de producción y la baja en la capacidad de consumo de la población, una medida de ese tipo sólo ayudaría a profundizar la concentración económica".