Calabaza, el perro que Fabiola Yañez regaló por un comentario machista de Alberto Fernández

La mascota era de la ex primera dama, pero su llegada a la residencia presidencial fue dificultada por un insólito rechazo del expresidente

El expresidente Alberto Fernández obligó a Fabiola Yañez a desprenderse de su mascota por un fundamento machista . El detalle no forma parte de la denuncia que Yañez presentó por violencia de género pero revela qué tipo de convivencia tenían y qué relación ejercía el expresidente sobre su expareja, el nivel de control que pretendía . El dato comenzó a circular en medios nacionales y partió del entorno de la exprimera dama.

Cuando Alberto y Fabiola comenzaron su relación, ella ya tenía un perro de raza pomeranie llamado Calabaza . A Fernández no le gustaba porque prefería un perro grande como Dylan. Justamente, fue la propia Fabiola quien le llevó al collie tras un viaje a Misiones. De hecho, convivieron ambas mascotas antes de que Calabaza se fuera.

Según se dio a conocer, Yañez tuvo que ceder porque los perros se llevaban mal. De hecho, mudó a su perro a la casa de su madre y pensó en volver a juntarlos cuando en 2019 llegó la mudanza a la Quinta de Olivos con espacio para más perros . Había lugar de sobra, pero Fernández ya no quiso saber nada.

Según explican medios nacionales, la partida del perro se relaciona con un gesto machista del ex presidente. “Es un perro de puta”, habría comentado Fernández . La historia surge del entorno de la propia primera dama, quien tuvo que desprenderse de su mascota, y al parecer nunca se lo perdonó.

Pomerania es una raza de perro pequeña conocida por su aspecto encantador. Los perros de este tipo se destacan por su abundante pelaje esponjoso, que les da una apariencia de peluche.

La anécdota de Calabaza forma parte del relato que la ex primera dama comenzó a desglosar en la última semana sobre su conflictiva convivencia con el ex presidente, aunque no está plasmada en la denuncia que realizó ante la Justicia Federal.