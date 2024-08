Bullrich sobre la baja de homicidios en Rosario: "Hemos logrado el control territorial"

"Hemos logrado control territorial y encapsulamiento del problema, que no se extendió a otros lugares. Trabajamos muy fuerte en la decisión de tomar el control territorial, que la ley y la constitución estén por encima de la ley narco que manejaba el territorio" , dijo Bullrich con su estilo característico. "Sin dudas que la baja del 60 % de los homicidios en general y el 70 % en las zonas conflictivas marca un número inédito, el más importante en los últimos 17 años", aseguró la ministra.

"Todos estos elementos partieron de una planificación que se realiza semanalmente en el comando unificado conjunto", analizó la funcionario y sostuvo que los resultados se reflejaron también en "la economía de la ciudad". "Las vacaciones de invierno fueron las mejores en los últimos 10 años", indicó.

WhatsApp Image 2024-08-26 at 13.14.33 (1).jpeg Foto: Celina Mutti Lovera

En cuanto a las medidas tomadas en estos meses destacó: "Los principales líderes están aislados e incomunicados en las cárceles. Se han aumentado las restricciones y todas las medidas de comunicaciones". Sin embargo, sinceró que no se ha desmantelado del todo la capacidad de los líderes criminales de operar desde el encierro. "La operación desde el interior de las cárceles no podemos decir que está terminada, está reducida al máximo. En los últimos tres controles en Alto Riesgo en cárceles federales no hemos encontrado un solo elemento", precisó.

También destacó que, respecto del mismo período en 2023, este año se incrementaron "500 % las incautaciones de cocaína". "Hay una caída muy fuerte del flujo de cocaína en Rosario y se arrestaron a 555 personas vinculadas al narcotráfico", aseguró Bullrich.

>> Leer más: Homicidios en Rosario en 2023: se registran menos hechos pero también más violencia

Para la ministra fue clave el "trabajo en conjunto" con la provincia. "Estamos encaminados, el objetivo que nos hemos propuesto lo estamos logrando", analizó. También reconoció: "Estamos contentos pero vigilantes. Estas organizaciones siguen teniendo determinados recursos".

Pullaro emocionado

En su discurso, el gobernador Maximiliano Pullaro se emocionó al hablar de "los rosarinos que la pasaron muy mal" en los últimos años. "No fue fácil para nosotros. podemos decir que logramos algunos objetivos y que no vamos a descansar hasta que Rosario sea la ciudad que fue", dijo casi entre lágrimas y antes de abrazarse con Bullrich, a quien trató de "querida amiga".

WhatsApp Image 2024-08-26 at 13.14.37.jpeg Foto: Celina Mutti Lovera

En ese sentido Pullaro hizo referencia a los homicidios de marzo en los que cuatro hombres fueron asesinados en sus puestos de trabajo. "Nunca vamos a olvidar los rosarinos que en el momento más duro que nos tocó vivir cuando el narcoterrorismo atacó a víctimas civiles para quebrar una decisión de un gobierno constitucional, ustedes no nos dejaron solos, estuvieron al lado nuestro y se hicieron cargo junto a nosotros de esa decisión compleja. Yo y todos los vecinos de esta ciudad nunca lo vamos a olvidar", agradeció el gobernador.

>> Leer más: Notoria baja de homicidios en Rosario: cuáles son las causas según una ONG

"Tal vez ni en las mejores proyecciones nos hubiésemos imaginado esto. Sabíamos qué teníamos que hacer desde el gobierno provincial. Queremos destacar a la legislatura de la provincia que prácticamente por unanimidad nos dio las herramientas que necesitábamos para avanzar en la lucha contra el crimen organizado", indicó en referencia a un paquete de leyes aprobado en diciembre. Entre ellas estuvo la adhesión provincial a la ley de narcomenudeo y la reforma procesal penal.

El gobernador también reconoció el trabajo en conjunto con el gobierno nacional como una causa de la baja en los niveles de violencia. "Lo decimos con prudencia. No festejamos nada ni decimos que estamos bien. Estamos mejor, pero no estamos bien. Los rosarinos la pasaron muy mal", indicó.