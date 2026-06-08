Agroactiva cerró la edición más grande de su historia con 282.000 visitantes y cifras récord en negocios

La muestra superó todas las marcas alcanzadas en sus 32 años de trayectoria, con más de 1.100 expositores, el predio completamente vendido y operaciones comerciales históricas

A lo largo de cuatro días, Agroactiva volvió a reunir al campo, la industria, la tecnología, el sistema financiero, las universidades, los gobiernos y los actores económicos más relevantes del país en un mismo espacio.

Agroactiva 2026 bajó el telón el sábado 6 de junio dejando números que ya la ubican como la edición más importante de sus 32 años de historia . Durante cuatro jornadas, 282.000 personas recorrieron el predio de Armstrong , superando ampliamente las expectativas de la organización y estableciendo un nuevo récord de asistencia para la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica.

La denominada "Edición Banco Nación" no sólo rompió la barrera histórica de visitantes, sino que también alcanzó máximos históricos en prácticamente todos sus indicadores: más expositores, mayor superficie ocupada, más operaciones comerciales y una demanda de espacios que obligó a completar el predio varios meses antes de la inauguración.

El dato adquiere aún mayor relevancia si se considera el contexto económico que atraviesa el país. Lejos de mostrar cautela, productores, contratistas, industriales, empresarios y representantes de toda la cadena agroindustrial volvieron a convertir a Agroactiva en el escenario donde se toman decisiones de inversión y se proyecta buena parte del futuro productivo argentino.

La capacidad de movilización del campo

Desde las primeras horas del miércoles quedó claro que la convocatoria sería extraordinaria. Miles de personas ingresaron diariamente al predio ubicado en Armstrong para recorrer los stands, asistir a demostraciones dinámicas, participar de rondas de negocios y conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector.

La presencia de familias, estudiantes, productores y delegaciones llegadas desde distintos puntos del país volvió a confirmar que Agroactiva trasciende el carácter de una feria comercial para transformarse en una verdadera expresión de la identidad productiva argentina.

Bajo el lema "Una muestra de lo que somos", la exposición reflejó el peso que tienen el agro, la industria metalmecánica, la tecnología, la innovación y los servicios vinculados a la producción en la economía nacional.

Un predio colmado

Otro de los hitos de esta edición fue la participación de más de 1.100 expositores, la cifra más alta registrada por la muestra desde su creación.

Empresas de maquinaria agrícola, implementos, agropartes, tecnología, bancos, aseguradoras, automotrices, entidades rurales, universidades y organismos públicos ocuparon la totalidad de los espacios disponibles, configurando la mayor superficie expositiva de la historia de Agroactiva.

La demanda fue tan elevada que la organización había anunciado meses antes de la apertura que el predio se encontraba completamente comercializado, una señal anticipada de la magnitud que alcanzaría la edición 2026.

El financiamiento, protagonista central

Uno de los grandes motores del movimiento comercial fue el Banco Nación, que por segundo año consecutivo se desempeñó como naming sponsor de la exposición.

La entidad desembarcó en Armstrong con una batería de herramientas financieras especialmente diseñadas para el sector productivo, incluyendo créditos para maquinaria agrícola, camiones, capital de trabajo y prefinanciación de exportaciones.

Las líneas para maquinaria nacional con tasas desde el 12% en pesos, junto con alternativas en dólares a tasa cero mediante acuerdos con fabricantes, despertaron un fuerte interés entre productores y contratistas, generando consultas y operaciones durante toda la muestra.

La presencia del Banco Nación volvió a consolidar el rol estratégico del financiamiento como herramienta para impulsar la inversión y la renovación tecnológica del sector agropecuario.

Santa Fe apostó fuerte al desarrollo productivo

La Provincia de Santa Fe también tuvo una participación destacada con un paquete de financiamiento superior a los 116.000 millones de pesos destinado a empresas, productores y emprendimientos vinculados a la actividad económica.

Las líneas anunciadas incluyeron tasas subsidiadas desde el 8%, convirtiéndose en una de las propuestas más competitivas presentadas durante la exposición.

La fuerte presencia institucional de la provincia volvió a poner de manifiesto el vínculo histórico entre Agroactiva y Santa Fe, una de las principales locomotoras productivas del país.

Una muestra que ya juega en otra escala

Los 282.000 visitantes alcanzados este año no representan únicamente un récord estadístico. Son también la evidencia de una muestra que continúa creciendo y ampliando su influencia en el entramado productivo nacional.

A lo largo de cuatro días, Agroactiva volvió a reunir al campo, la industria, la tecnología, el sistema financiero, las universidades, los gobiernos y los actores económicos más relevantes del país en un mismo espacio.

La edición 2026 quedará registrada como la más grande de la historia. Una muestra que superó todas las previsiones, rompió cada uno de sus récords y volvió a confirmar que, cuando la producción argentina encuentra un ámbito para expresarse, su capacidad de convocatoria y generación de negocios sigue siendo extraordinaria.

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