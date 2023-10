Bullrich consideró que "no fueron convenientes" los guiños de Macri a Milei

La candidata de JxC rechazó las declaraciones del ex presidente sobre un eventual apoyo a La Libertad Avanza. "Estamos en una pelea electoral", recordó Bullrich

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró que "no fueron convenientes" las declaraciones que hizo el ex presidente Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante a la jefatura del Estado de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, si se impone en los comicios de este año, y cuestionó que el ex mandatario haya hecho "una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente" en la campaña electoral.