Milei: "Bullrich fue una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes"

Durante el debate presidencial del domingo, la propia Bullrich se refirió a estas versiones al afirmar: "Yo no usé la violencia, yo participé de una organización juvenil. Siempre lo dije". En ese sentido, agregó que las mismas acusaciones les hicieron a "grandes líderes de la humanidad como (Nelson) Mandela y (José “Pepe”) Mujica, que fueron presidentes de sus países. Quiero plantear con claridad para que nunca más se acuse falsamente”.

Tras las afirmaciones de Milei, Bullrich salió a responderle en sus redes sociales acusándolo de haber dicho "mentiras y calumnias" y de ser psicológicamente "inestable". "Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro", arrancó diciendo la candidata presidencial en un posteo en Twitter.

"Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí", afirmó luego Bullrich, y agregó: "Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas". "Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante", cerró.

De ese modo, Bullrich se refirió a la buena relación que mantenía con Milei hasta algún tiempo atrás. En enero de 2022, ambos compartieron un café junto con el diputado Gerardo Milman, luego de que Milei votase a favor de algunos proyectos de JxC en la Cámara baja. De hecho, por esos días Milei afirmó tener "un excelente vínculo con la señora Bullrich".

Incluso en abril de 2023, a dos meses del cierre de listas, Milei propuso ir a una interna contra la ahora candidata de Juntos por el Cambio. “Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Sería darle una solución más pura”.