A no más de 5 metros de distancia, sentado a su derecha, Alberto no dudó en señalar a la cúpula del Poder judicial. “Hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, alzó la voz, a la par que dijo que “los ejemplos abundan”.