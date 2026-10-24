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María Cher en modo Verano27 en Alto Rosario

24 de octubre 2026 · 00:00hs
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María Emilia de Gottardi y Leandra Ortega

María Emilia de Gottardi y Leandra Ortega

La marca exclusiva de ropa de mujer, organizó un evento con sus clientas, donde la consigna era “customizar tus jeans”, ya sean nuevos o usados. La divertida propuesta invitaba a desarrollar tu creatividad acompañado de un super cocktail que completó una tarde original a pura moda.

Luisina Gentile

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Mariela Re y Silvina Trinchero

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Cecilia Ferrer y Patricia Jukonis

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Virginia León, Brian Garnica y Estefanía Martínez

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