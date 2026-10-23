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Acusan a Cristina y a Máximo Kirchner de liderar una asociación ilícita para apropiarse de fondos públicos

Comenzó el juicio por las causas Hotesur-Los Sauces con la expresidenta y el diputado nacional conectados vía remota

23 de octubre 2026 · 16:51hs
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El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner.

Foto: NA

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner.

Comenzó el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se encuentran acusados por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5, conformado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, dio inicio este viernes al debate conjunto tras la unificación de las causas dictaminado por la Cámara de Casación Penal.

Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio y participaron de modo virtual en la primera audiencia.

Sin embargo, el presidente del tribunal resaltó que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de modo presencial para las indagatorias.

Una de las defensas planteó que, por la reciente unificación de las causas, no se cumplieron con los plazos procesales de diez días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso de Hotesur, cuyo debate estaba establecido para marzo de 2027.

Frente a esa situación, Michilini señaló que se daría lectura de las acusaciones en la causa Los Sauces, para continuar en los próximos días y, de ese modo, cumplir con los pasos procesales.

El fiscal Diego Velasco, en tanto, entregará en los próximos días el resumen con la imputación de la causa Hotesur.

El rol de Cristina y los demás imputados

La fiscalía apuntó que los hechos que se imputan “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, junto a funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar, sostuvo la acusación.

Para la fiscalía, existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente”, entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, comandada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.

Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Souza también fueron imputados como organizadores.

Tras la lectura de las acusaciones, los magistrados del TOF Nº 5 dieron por concluida la audiencia. Este lunes continuarán con la elevación a juicio.

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