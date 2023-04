Aníbal Fernández ratificó que Cristina Kichner no está "proscripta" y dejó abierto el escenario electoral"

Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?", se preguntó el ministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , ratificó que la vicepresidenta Cristina Kirchner " no está proscripta " y dejó abierto el escenario electoral para la titular del Senado.

"Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta", argumentó el funcional nacional en declaraciones radiales.