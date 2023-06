Aníbal Fernández le salió al cruce a Gerardo Morales: "Que no diga mentiras"

El ministro de Seguridad de la Nación aseguró que no enviará fuerzas federales para contener los disturbios en Jujuy. "No hay necesidad", aseguró.

Frente a estas acusaciones, Fernández lanzó una fuerte crítica a la acción de la policía jujeña por la forma en que intentó contener a los manifestantes que atacaron el palacio legislativo jujeó y le respondió a los reclamos del mandatario provincial : “Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa ni el armado de un Consejo. Yo no tengo una orden”.

“La policía de Jujuy es la que está actuando, nosotros no tenemos nada que hacer ahí”, destacó el titular de la cartera de seguridad en un breve contacto con la prensa frente a la sede porteña del ministerio, y añadió: “Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena”. Y reiteró: "No envío fuerzas especiales porque no hay necesidad".