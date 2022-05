Amalia Granata dijo que su proyecto es un "servicio cívico obligatorio" para enseñar "oficios y disciplina"

" La idea genera controversia porque lo mezclan con todo y lo llevan al viejo servicio militar que no es lo que propongo . Yo viajé a Israel y allí, cuando salís del secundario, el servicio militar es obligatorio . Para las mujeres dos años y para los hombres dos años y medio. Lo que planteo es un servicio no militar, porque Israel es un país que vive en guerra constante o con atentados. Eso no pasa en Argentina -aunque hace unos días , en un programa por TN, comentó ante una pregunta del periodista Jonatan Viale: "Vení a Rosario, que hay guerra narco. Cada vez está peor. Hay balaceras y mueren personas todos los días. No hace falta ir a Ucrania para ver una guerra" -, dijo este martes en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , para presentar su proyecto.

"Lo que sí sucede -amplió su concepto Granata- es que nuestros jóvenes, cuando terminan el secundario, salen totalmente incapacitados para ocupar puestos laborales. La idea es, entonces, que si vos salís del secundario y no vas a trabajar ni seguir estudiando, que hagas un servicio cívico obligatorio donde se le enseñen oficios, como carpintería, albañilería, plomería, peluquería, costurería. Hoy el 90% de los chicos salen del secundario y no comprenden un texto. La idea es que sea obligatorio y que al menos tengan un oficio. Capacitémolos para que por lo menos tengan una herramienta o varias para poder laburar".

Tras su aclaración, y que el proyecto no tenía nada que ver con el viejo servicio militar obligatorio que fue suprimido durante el gobierno de Carlos Menem en 1994, mientras se investigaba la muerte del conscripto Omar Zabala en el Grupo de Artillería 161 de Zapala, Granata comentó: "Hay muchos grupos que no me quieren. Mi propuesta es superadora. Hay gente que me recordaba el caso del soldado Carrasco. Yo no quiero que porque los pibes no hagan 10 sentadillas los pongan a caminar de rodillas sobre maíz o le pongan la cabeza en agua enjabonada hasta que se ahoguen. Eso no va más. Y vinculo eso con que hace unos días salió un folleto de un municipio (Morón) donde se enseñaba a los pibes a drogarse. Y celebro que haya pasado para que se ponga en agenda sobre el problema de las adicciones en Argentina. En el país se triplicó el consumo y además bajó la edad".

"Con este servicio cívico obligatorio también podríamos ayudar a rescatar a esos chicos , contenerlos y disciplinarlos", amplió la legisladora.

Granata comentó luego que al proyecto lo viene discutiendo con su equipo pero que todavía no lo presentó en la Cámara Baja santafesina. "Podría hacerlo hoy a nivel provincial y tal vez podría extenderse a Nación. Mi idea es reunirme con algún diputado nacional, darle forma y cuerpo y presentarlo a nivel nacional. A mí me gustaría que en lugar que haya soldaditos en Santa Fe haciendo de campana en las esquinas y vendiendo cocaína estén en el servicio cívico".

Cuando se le recordó que lo que provocaba cierto ruido del proyecto era su carácter de obligatorio, la diputada de Somos Vida enfatizó que "claro que debe ser obligatorio, porque si al soldadito no lo obligás a que vaya se va a quedar en la esquina, donde va a ganar 100 mil pesos diarios. O el rico, que va a preferir quedarse cómodo y calentito en su casa que ir a aprender un oficio. Y la idea es que la juventud salga de esa incapacidad de no poder insertarse en el mercado laboral y salir del tema de las adicciones".

La legisladora santafesina dijo, que su proyecto no avanza sobre las libertades otorgadas en la Constitución. "La escuela es obligatoria y no se vulnera ningún derecho. Es que yo no estoy haciendo nada para dañarte, estoy haciendo algo obligatorio para hacer un país mejor y para darte herramientas para insertarse en el sistema. Si no, vas a cobrar un plan toda la vida o, si sos rico, vas a estar viviendo de tus padres. Los chicos que trabajen y estudio, está bien. Los que no, los obligamos por lo menos a que vayan a aprender un oficio y disciplina".