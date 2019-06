El gobernador de San Luis y candidato por el Frente de Unidad Justicialista, Alberto Rodríguez Saa, se impuso cómodamente en los comicios generales de esa provincia, postergando a un lejano tercer puesto a su hermano Adolfo. Con el 87,57 por ciento del voto escrutado, Unidad Justicialista lograba un 42,08 por ciento; San Luis Unido (Cambiemos), 34,79 por ciento, y Juntos por la Gente (Adolfo), 21,98 por ciento. La victoria de "El Alberto", fue así amplia sobre su hermano Adolfo y bastante holgada sobre el postulante de Cambiemos, Claudio Poggi.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá reconoció temprano la derrota en su intento de convertirse en gobernador de la provincia por sexta vez. El senador y candidato a gobernador admitió que había perdido y que quedaba en un lejano tercer lugar.

Esta fue la primera vez que los hermanos Rodríguez Saá fueron a las urnas enfrentados. "Luchamos juntos tanto como pudimos y aunque nos quedamos atrás, somos hombres y mujeres de convicciones, que seguiremos luchando por nuestras convicciones", dijo Adolfo a los medios de comunicación. Adolfo habló minutos antes de las 21, acompañado de su mujer y jefa de campaña, Gisela Vartalitis. Reconoció que la disputa era entre el candidato de Cambiemos, el senador Claudio Poggi, y su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Admitió así que él no estaba más en el juego por la gobernación, y dijo que cuando se supiera quién era el gobernador electo se comunicaría para ponerse a disposición. "Cuando sepamos quién fue el electo me comunicaré para ofrecer mi afecto y cariño. Si Alberto no gana la elección los dos volveremos al llano y veremos qué pasa", comentó. Al ser consultado por su continuidad en la carrera política, le repreguntó a una periodista: "Yo soy senador, vos sos periodista, ¿vas a seguir siendo periodista?".

Durante su campaña, Adolfo Rodríguez Saá denunció que su hermano Alberto, quería desplazarlo de la política. En varias oportunidades dijo que Alberto no permitía que él tuviera difusión mediática, y que no eran parejas las campañas, por no poseer él el aparato estatal.

Los puntanos siguieron con atención el enfrentamiento de los dos hermanos, que primero se manifestó a través de los medios, y finalmente se selló en las urnas.

Uno de los datos que llevó tensión a la elección de San Luis fue el apagón de energía en todo el país. Por el corte, los comicios se retrasaron una hora y se especuló con que se podía estirar la hora de votación. Pero desde la provincia confirmaron entrada la tarde que el cierre sería a las 18 horas como estaba pautado.

Aunque Alberto, el actual gobernador, logró retener el poder, en los últimos sondeos preelectorales Claudio Poggi, de Cambiemos, estaba cerca. Poggi fue gobernador entre 2011 y 2015 pero con el apoyo de los hermanos Rodríguez Saá. Ayer los enfrentó y resultó el principal opositor. El casi 35 por ciento que lograba anoche Poggi indica que el reinado de los Rodríguez Saá no sólo está partido en dos, sino que tiene un opositor en serio con respaldo del gobierno nacional. Los Rodríguez Saá se alternan en el gobierno de San Luis desde el retorno de la democracia en 1983, un caso sin paralelo en el resto del país. Ese año Adolfo ganó la gobernación y desde entonces se alternaron y sólo le entregaron el poder a Poggi en 2011. La "traición" de este terminó con esa efímera apertura. En la Casa Rosada festejaron el resultado de Poggi casi como una elección ganada, y creen que en octubre Mauricio Macri tendrá muy buenas posibilidades de victoria.