Alberto Fernández también se refirió a Alfa, el participante del reality de Gran Hermano

Alberto Fernández habló de sí mismo en tercera persona al avanzar sobre lo que sucedió en Gran Hermano: “El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”.

Para entender la discusión, hay que retrotraerse a una escena que se dio en reality show Gran Hermano que se transmite por Telefe y la plataforma Pluto, que es por donde se pudo ver el episodio, ya que transmite las 24 horas de lo que sucede dentro de la casa. Walter Santiago, un concursante apodado Alfa, aseguró en diálogo con otra integrante que conocía al Presidente y que había sido “coimeado” de su parte.

La viralización de la escena provocó la reacción de la portavoz Cerruti, quien a través de redes sociales negó la versión. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, adelantó además que planea demandar a Alfa, algo que fue ratificado durante el reportaje de este mediodía por el jefe de Estado.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró el mandatario luego de participar de un acto en Pilar.

De esta manera, lejos de bajarle el perfil a un episodio que se produjo en el contexto de un reality, el gobierno nacional le sigue dando una mayor relevancia a Alfa y al programa Gran Hermano.