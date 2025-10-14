La Capital | Política | Provincias Unidas

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

El nuevo frente que integran gobernadores, entre ellos Pullaro, busca mostrar músculo político en un distrito que tiene al PRO y LLA como favoritos

14 de octubre 2025 · 20:29hs
Pullaro

Foto: Archivo / La Capital.

Pullaro, Schiaretti y Valdés, durante la reciente cumbre de Provincias Unidas en Jujuy. 

Última parada antes de los comicios del 26 de octubre próximo: los gobernadores de Provincias Unidas (PU), entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, desembarcarán este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, donde buscarán apuntalar a los candidatos locales de cara a las legislativas.

El espacio realizará un acto, desde las 16, en el estadio de Obras Sanitarias. En ese marco, procurarán mostrar músculo político en un distrito donde el oficialismo del PRO y La Libertad Avanza (LLA) se posicionan como favoritos.

Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Pullaro, además del exmandatario mediterráneo y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, son los gobernadores que integran el nuevo frente, cuyo debut en las urnas está a la vuelta de la esquina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProvUnidasAR/status/1978203553794539674&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, Provincias Unidas apuesta a romper la polarización entre Fuerza Patria (FP) y los libertarios, teniendo como prioridad la defensa y el fortalecimiento de los distritos que vienen administrando.

El 9 de octubre pasado, los mandatarios que conforman Provincias Unidas se reunieron en Jujuy con el objetivo de consolidar al nuevo frente como una alternativa de gestión y de gobierno en la Argentina. En ese contexto, advirtieron a la Casa Rosada que no votarán el presupuesto nacional 2026 a “libro cerrado”.

El mensaje de Pullaro y Provincias Unidas

Durante esa convocatoria, cada gobernador se despachó con mensajes de fuerte contenido político que buscaron posicionar a Provincias Unidas como una alternativa que tercie en la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo.

“Estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en el país, donde la inmensa mayoría de los argentinos tiene dificultades económicas, donde las provincias nos tuvimos que hacer cargo de los recortes del gobierno nacional para garantizar la paz social”, enfatizó Pullaro.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris subió las acciones del frente: “Tenemos la capacidad de administrar correctamente las provincias y hacerlas crecer”. E insistió en que, como consecuencia de la desesperanza con la gestión de Javier Milei, “el kirchnerismo, que parecía herido de muerte, podría envalentonarse”.

Tras las cumbres realizadas en Río Cuarto (Córdoba), Puerto Madryn (Chubut) y Jujuy, llega el turno de la prevista en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dotar al distrito de volumen político.

Noticias relacionadas
Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”, dijo Pullaro.

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”, dijo Pullaro.

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

“El gobierno de Milei debe tomar nuevas decisiones”, enfatizó Pullaro.

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei "está en otro registro"

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Lo último

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: No habrá devaluación

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Dos mujeres de la banda de Pablo Camino, preso en una cárcel federal, aceptaron penas de 9 y 15 años por distintos delitos vinculados a un grupo criminal

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Ovación
Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta
Ovación

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

Policiales
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

La Ciudad
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso
Información General

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas