Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

El nuevo frente que integran gobernadores, entre ellos Pullaro, busca mostrar músculo político en un distrito que tiene al PRO y LLA como favoritos

Última parada antes de los comicios del 26 de octubre próximo : los gobernadores de Provincias Unidas (PU), entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro , desembarcarán este miércoles en la ciudad de Buenos Aires , donde buscarán apuntalar a los candidatos locales de cara a las legislativas.

El espacio realizará un acto, desde las 16, en el estadio de Obras Sanitarias. En ese marco, procurarán mostrar músculo político en un distrito donde el oficialismo del PRO y La Libertad Avanza (LLA) se posicionan como favoritos .

Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Pullaro, además del exmandatario mediterráneo y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti , son los gobernadores que integran el nuevo frente, cuyo debut en las urnas está a la vuelta de la esquina.

En ese contexto, Provincias Unidas apuesta a romper la polarización entre Fuerza Patria (FP) y los libertarios , teniendo como prioridad la defensa y el fortalecimiento de los distritos que vienen administrando.

Con #ProvinciasUnidas , seguimos presentes en todo el país para construir un proyecto federal Mañana nos encontramos en la Ciudad de Buenos Aires. Estadio Obras Sanitarias. Av. del Libertador 7395, CABA. 16:00 h. pic.twitter.com/LAFtA5rsMT

El 9 de octubre pasado, los mandatarios que conforman Provincias Unidas se reunieron en Jujuy con el objetivo de consolidar al nuevo frente como una alternativa de gestión y de gobierno en la Argentina. En ese contexto, advirtieron a la Casa Rosada que no votarán el presupuesto nacional 2026 a “libro cerrado”.

El mensaje de Pullaro y Provincias Unidas

Durante esa convocatoria, cada gobernador se despachó con mensajes de fuerte contenido político que buscaron posicionar a Provincias Unidas como una alternativa que tercie en la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo.

“Estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en el país, donde la inmensa mayoría de los argentinos tiene dificultades económicas, donde las provincias nos tuvimos que hacer cargo de los recortes del gobierno nacional para garantizar la paz social”, enfatizó Pullaro.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris subió las acciones del frente: “Tenemos la capacidad de administrar correctamente las provincias y hacerlas crecer”. E insistió en que, como consecuencia de la desesperanza con la gestión de Javier Milei, “el kirchnerismo, que parecía herido de muerte, podría envalentonarse”.

Tras las cumbres realizadas en Río Cuarto (Córdoba), Puerto Madryn (Chubut) y Jujuy, llega el turno de la prevista en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dotar al distrito de volumen político.