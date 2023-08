Javkin volvió a cuestionar a Sain en Twitter y recibió una respuesta bien picante

El intendente Pablo Javkin cuestionó a Marcelo Sain tras un procedimiento judicial y el ex ministro de Seguridad de Perotti no se guardó nada en la respuesta

El procedimiento realizado por una fiscal de la Justicia provincial en la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito para determinar por qué razones esa oficina estatal no reportaba las denuncias recibidas a los tribunales provinciales y federales provocó múltiples reacciones. Una de ellas fue la del ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, quien dijo que siente bronca por el hecho de que esa repartición quede bajo la lupa pero al mismo tiempo ratificó su compromiso de ponerse a disposición de la Justicia para que investigue. Y otra fue del intendente Pablo Javkin.

La sospecha es que la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, también conocida como OJO, recibía denuncias anónimas de la comisión de distintos delitos en la ciudad, incluido el tráfico y venta de drogas, pero luego no trasladaba esos señalamientos a la Justicia para que los fiscales provinciales y federales los investigaran.

De quien se acordó Javkin es del ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, quien asumió el cargo cuando comenzó el mandato del gobernador Omar Perotti. El intendente fue contundente: "Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas", tuiteó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1689003247808163840&partner=&hide_thread=false Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera. — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 8, 2023

Aunque no lo menciona con nombre y apellido, cualquiera que haya leído el mensaje sabe que se refiere a Sain. En ese sentido, la calificación de "picante" alcanza y sobra para entender de quién hablaba.

Y bien. Fiel al mote de "picante" con el que se lo conoce en Rosario y la provincia, Sain no demoró en responder: "Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!", le dijo en una serie de tuits, entre los que también calificó de "pautado" a un periodista rosarino que dio cuenta del procedimiento en el OJO, en este caso en un diario nacional.

Javkin no se calló y fue por más: "Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera", retrucó, a lo que el ex ministro de Perotti replicó: "Ya lo dije: vos sos una persona miserable. Sabes muy bien que nosotros no hicimos nada de lo que armaron Baclini y tu jefe Pullaro. Tuvieron un ministro valiente que les mostró el vinculo que la política rosarina tiene con el crimen. Vos sos un cagon que nunca va a reconocer eso".

Hubo más, y es probable que la saga continúe.