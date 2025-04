Zavalla: acordó tres años de prisión condicional por matar a un ciclista en siniestro vial

El avance de la investigación estableció que el conductor que no había detenido la marcha del utilitario había sido Moreta. Por eso se le imputó además del homicidio culposo el hecho de no haber socorrido a la víctima y no haber mantenido una distancia prudente con el vehículo que lo precedía.

Sin embargo esas imputaciones fueron formuladas el pasado 1º de marzo ya que Moreta se mantuvo prófugo de la Justicia durante nueve meses hasta que fue capturado el pasado miércoles 26 de febrero en un operativo realizado en San Nicolás al 2800, en la zona oeste de la ciudad. Las acusaciones por el homicidio culposo le valió la prisión preventiva por el lapso de 90 días por orden de la jueza Hebe Marcogliese.

Pero antes de cumplirse este plazo Moreta solucionó su situación procesal y se hizo cargo de la autoría del hecho y del delito de “homicidio imprudente por la conducción de un vehículo con motor, agravado por haberse dado a la fuga y no haber socorrido a la víctima”.

Además de los tres años de prisión de ejecución condicional y los seis de inhabilitación para conducir vehículos a motor, el hombre deberá cumplir reglas de conducta como fijar residencia, someterse al control de la Agencia de Medidas no Privativas de la libertad.

También tendrá prohibido acercase a los familiares de la víctima y está obligado a realizar un curso de educación vial en los próximos treinta días. Además deberá abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. Finalmente, deberá realizar una donación en favor de la Escuela Nº 6.371 Joaquina Villarino de Soage de la localidad de Zavalla.