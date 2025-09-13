La Capital | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Argentina sacó pasaje a Bologna con un gran triunfo en Países Bajos

La dupla Horacio Zeballos-Andrés Molteni ganó el tercer punto de dobles y Argentina está en la definición de Bologna. El sueño de la Copa Davis es posible.

13 de septiembre 2025 · 11:31hs
La marea naranja atrás no intimidó a la dupla argentina

La marea naranja atrás no intimidó a la dupla argentina, que venció a Países Bajos y se metió entre los ocho mejores de la Copa Davis.

Argentina metió un triunfo de aquellos en la serie de qualifiers disputada en Países Bajos, el dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganó el tercer punto y el sueño de la Copa Davis se agiganta. Todo se definirá en Bologna en noviembre.

Fue tan contundente la victoria argentina en Groningen, que no cedió ningún set en los tres partidos disputados. En los que ganaron el viernes Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, y este sábado con la dupla Zeballos-Molteni.

Nada fue fácil, claro. Ni el viernes para Etcheverry y Cerúndolo, ni ahora con el dobles, que debió batallar duro y jugar a un gran nivel. Del veterano Horacio Zeballos no había dudas de su prestancia, en su regreso a la Copa Davis en esta edición, pero lo de Molteni fue excepcional, con puntos de alta calidad, sobre todo los del último game que le dieron el punto a Argentina.

El viernes Etcheverry se impuso por 6-4 y 6-4 ante el número uno neerlandés a Jesper de Jong (79°) y luego Cerúndolo (21°) hizo lo propio con Botic Van de Zandschulp (82°) por 7-6 (4) y 6-1.

Los méritos de Argentina para llegar a Bologna

Y este sábado, Zeballos-Molteni se impusieron 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp-Sanders Arends. No fue casualidad el triunfo, ya que Cebolla viene de ganar el US Open junto al español Marcelo Granoller y con 40 años viene de ser número uno del mundo en la especialidad.

Enfrente, Van de Zandschulp es un habitual singlista pero Arends es doblista y de hecho ganó tres títulos ATP este año. Pero la dupla argentina ya mostró pasta copera, como cuando en el inicio de esta Copa Davis ganaron el punto decisivo, también de visitante, ante Noruega.

Ahora Argentina repetirá su presencia en cuartos de final, como el año pasado cuando cayó en Málaga ante Italia, finalmente el campeón en una final precisamente ante Países Bajos. De ahí el enorme mérito argentino y el sueño de ganar del 18 al 23 de noviembre en Bologna.

