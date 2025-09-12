La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Newell's que sostuvo su arco en cero gracias a su arquero Espínola sobre el final encontró los goles y derrotó al Decano

12 de septiembre 2025 · 23:14hs
Víctor Cuesta anotó el primer gol de Newells ante Atlético Tucumán.

Marcelo Bustamante / La Capital

Víctor Cuesta anotó el primer gol de Newell's ante Atlético Tucumán.
Newells no encuentra el rumbo para llegar al arco de Atlético Tucumán.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's no encuentra el rumbo para llegar al arco de Atlético Tucumán.
Newells necesita del triunfo ante su gente frente al Decano tucumano.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's necesita del triunfo ante su gente frente al Decano tucumano.
Newells

Newell's, con Cristian Fabbiani a la cabeza, necesita sumar de a tres para arrimarse a los puestos de clasificación.

Newell's venció 2 a 0 a Atlético Tucumán en el Parque de la Independencia en el marco de la interzonal de la fecha 8 del Clausura 2025. Los goles los hicieron Víctor Cuesta a los 82' y Facundo Guch a los 90'+3. Los rojinegros venían de dos derrotas consecutivos y con esta victoria se acomodan mejor en su zona.

El árbitro es Fernando Espinoza, mientras que en el VAR estuvo Pablo Echavarría.

Leer más: Tres salvadas al hilo de Juan Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

90'+3 Facundo Guch liquidó el partido para Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966686855484657791&partner=&hide_thread=false

82' Víctor Cuesta anota la apertura del marcador para Newell's en el Bielsa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966683832993693986&partner=&hide_thread=false

Estadísticas Newell's vs Atlético Tucumán

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
El Tata Gerardo Martino sige de cerca a Argentino, equipo dirigido por su hijo.

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

El ex-Newells Nahuel Guzmán dio a entender que dejará pronto el arco de Tigres de México, donde juega hace casi 12 años. 

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Ever Banega, capitán y responsable de comandar a Newells desde adentro de la cancha.

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Josué Colman puede debutar con la camiseta de Newells.

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Convencionales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial e invitados especiales encabezaron una emotiva ceremonia en la Legislatura. La flamante Carta Magna quedó formalmente promulgada
Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán
Ovación

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán
Ovación

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newell's empiece torcido ante Atlético Tucumán

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás