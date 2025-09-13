La Capital | Ovación | rugby championship

Rugby Championship: gran victoria de Los Pumas ante los Wallabies en Sidney

Casi lo gana la semana pasada, pero hubo revancha. Los Pumas derrotaron a Australia y sueñan con quedarse con el Rugby Championship

13 de septiembre 2025 · 03:13hs
Es mía. Lucio Cinti no larga la ovalada. Gran victoria de Los Pumas en territorio de los Wallabies para seguir haciendo historia en el Rugby Championship.

Es mía. Lucio Cinti no larga la ovalada. Gran victoria de Los Pumas en territorio de los Wallabies para seguir haciendo historia en el Rugby Championship.

Los Pumas tuvieron revancha del partido de hace una semana, cuando se le fue el triunfo en el último instante. De nuevo de visitante, en Sidney, vencieron a los Wallabies de Australia 28 a 26 por la cuarta fecha del Rugby Championship y sueñan con ganarlo.

Los Wallabies golpearon primero a los 5' con un try de Joseph Sua'ali'i, pero con un solo try de Julián Montoya a los 8' y penales de Santiago Carreras, Argentina quedó arriba 19 a 7 al final del primer tiempo.

E iniciaron el segundo tiempo sin dejarle reaccionar a Australia como pasó hace una semana en Townsville. Por eso, un nuevo disparo a los palos de Carreras puso el marcador 22-7.

Australia pudo llegar al try en la siguiente acción, pero el equipo de Felipe Contepomi aguantó, replicó y forzó un nuevo error local, un nuevo penal y la conversión de Carreras: 25-7.

Enseguida, ante el desconcierto de los Wallabies, llegó un nuevo penal que esta vez eligió no ir a los postes sino jugarla al lateral para intentar un try, que no pudo ser.

Pero Los Pumas nunca dejaron de intentarlo y de obligar a Australia a errar. Por eso, sobre los 23 minutos llegó un nuevo penal de Carreras para elevar la cuenta a 28-7.

Eso sí, enseguida el propio Carreras vio la amarilla por un knock out intencional y dejó a Los Pumas con uno menos. Eso propició el try de Kellaway y la conversión para achicar la distancia a 28-14.

No pasó un minuto, que Australia volvió al try en una corrida por izquierda de Daugunu, en el peor momento de desconcierto de Los Pumas. Como no convirtió, el marcador quedó 28-19, a 12 minutos del final y con Carreras todavía 7 minutos afuera.

Un nuevo penal para Argentina descomprimió la situación, pero no fueron a los palos, sino al costado, sobre la raya de fondo. Pero tampoco pudo aprovechar para marcar.

La intensidad dominó la escena hasta el final, con Los Pumas a pura defensa para mantener la diferencia, ya con Carreras, el goleador, en la cancha.

A falta de un minuto llegó un nuevo try local de Daugunu, con un polémico pase hacia adelante no cobrado, y convertido por O'Connor, para finalizar con un tremendo 28-26.

Resultados y próximos partidos del Rugby Championship

Argentina inició esta nueva edición con derrota en Córdoba ante los All Blacks por 41 a 24 (ese día Australia venció de visitante a Sudáfrica 38-22), pero una semana después hicieron historia al vencerlos en Vélez 29 a 23. Sudáfrica también se tomaba desquite: 30-22 a los Wallabies.

Luego tocó Australia y a punto estuvieron Los Pumas de llevarse la victoria, pero cayeron 28 a 24. Mientras Nueva Zelanda derrotaba a Sudáfrica de local 24 a 17. A las 4.50 se enfrentaban este sábado de nuevo.

El sábado 27/9 Argentina visitará a Sudáfrica y Australia a Nueva Zelanda. Las revanchas cambiarán de localía para la última fecha del 4 de octubre.

