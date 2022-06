Video: una vecina de San Lorenzo tuvo un ataque de furia por la música alta y destrozó un negocio

"Me bajás la música o te tiro todo a la m...", le dijo la mujer enardecida y cansada de tantos reclamos. Acto seguido cumplió con su amenaza. "No vamos a poner más música", dijo el dueño después de realizar la denuncia

"¡Anda bajándome la música, ya!", le gritó la mujer que explotó de ira porque, según ella, no era la primera vez que reclamaba. "No está fuerte la música", fue la respuesta recibida, a lo que la vecina exclamó: "Andá y fíjate cómo se escucha la música en mi casa. Tengo los nenes enfermos. Me bajás la música o te tiro todo a la m... Yo me quiero ir de acá con la música baja. Sino te tiro la mitad de las cosas a la mierda".

Acto seguido, la amenaza la llevó a cabo y empezó a tirar mercadería al piso y romper botellas, a esa altura con los nervios alterados.

Los titulares del negocio minimizaron la situación y dijeron que no era tan fuerte la música que ponían en el lugar, pero ante la situación vivida ahora no la pondrán más para evitar mayores conflictos.

"La mujer entró no de buena manera a que se bajara la música y tiró las cosas. La primera vez se bajó la música y es moderada, pero no es la manera correcta de reaccionar. Se puede hacer de buena manera. Hicimos la denuncia y veremos cómo se resuelve el tema. No vamos a poner más música", dijo el dueño del negocio a El Tres TV.

Por su lado, la vecina reconoció que su accionar no fue el adecuado, pero insistió en los constantes reclamos que hizo y que nunca la tomaron en serio. De ahí su reacción ante el hartazgo del volumen de la música. Ahora todo se dirimirá en la Justicia.