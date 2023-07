Video: así fue la balacera contra la sede de la Uocra en la zona oeste de Rosario

“No tenemos internas. No recibimos llamados de advertencias y no se contactó nadie con nosotros. Creemos que pudo ser alguien que fue despedido del gremio”, señaló el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de Rosario (Uocra), Sixto Irrazábal . Lo dijo al referirse a la balacera contra la sede local del gremio ubicada en 27 de Febrero al 5200.

Irrazábal agregó que el ataque tuvo el mismo tenor que el ocurrido el sábado en la capital provincial, donde también dejaron una nota en contra del secretario general Carlos Vergara. “Nosotros respetamos las voces de todos los trabajadores, pero Vergara ha sido elegido por los obreros y no estamos de acuerdo con las críticas. El ataque al edificio es un daño menor porque no hubo heridos, pero no deja de ser grave para nosotros. Creemos que viene de gente que no tiene nada que hacer con el gremio. No es una balacera hecha por trabajadores. Esperamos que actué la actúe la Justicia", pidió Irrazábal.