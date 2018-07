Una mujer fue desfigurada por su pareja, que casi la mata

Lorena fue brutalmente goleada por su pareja y afirma que tiene "miedo" de que "la mate". "Si no llega el Comando no cuento el cuento" aseguró.

Una mujer fue golpeada y pateada esta madrugada por un hombre, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años, que le desfiguró la cara. "El la tiene conmigo, me quiere matar", señaló Lorena, la mujer agredida, quien a diferencia de lo que pasaba las primeras veces en que la golpeó ahora quiere que "se pudra en la cárcel".

Lorena estaba cuidando una casa en la zona de Constitución y Centeno y anoche compartió un rato con el agresor, con quien mantiene una relación que, de acuerdo a su relato, "no es estable".

"Después de estar conmigo en esa casa se fue. Y como a las 4 de la mañana me llama y me dice que vaya a la casa de un amigo en Biedma y Alsina. Cuando llego, estaba él con otro muchacho y la chica que salía con él. Entonces le dije para qué me llamaste si estás con ella y me fui", comenzó relatando la mujer, a quien le duele el cuerpo, la cara y la cabeza.

Luego de que Lorena se fuera del lugar, fue corrida por el hombre, quien la atacó en calle Castellanos. "Me fui y él salió atrás a correrme y en calle Castellanos me alcanzó y comenzó a pegarme y a patearme", recalcó Lorena en diálogo con Canal 5.

"Por suerte un vecino escuchó los gritos y llamó al Comando Radioeléctrico, porque en la calle no había nadie a esa hora. Cuando vino el Comando, todavía me estaba pegando", sentenció.

Y agregó: "Por suerte llegó el Comando, sino no cuento el cuento".

La policía terminó llevando preso al agresor a la comisaría 21 -ahí quedó radicada la denuncia- y a la mujer la llevó al Hospital Roque Sáenz Peña, donde permaneció internada hasta las 4 de la tarde.

No es la primera vez que el agresor le pega a Lorena, quien ya lo había denunciado. "Cada vez que lo llevaban a la comisaría, él se hacía la víctima y me responsabilizaba a mí", comentó.

Ahora, la mujer asegura que será la última vez que le pegue. "La primera vez me pegó, pero no me dejó así. Esta vez me desfiguró", afirmó la mujer con la cara morada y con las marcas aún frescas por la golpiza.

"Ya no sé qué que hacer, porque cada vez que se droga o toma, siempre hace lo mismo. El la tiene conmigo, me quiere matar", aseguró la mujer, quien admite tener "miedo", y dice no querer "saber más nada" con el hombre. "Quiero que se pudra en la cárcel", afirma Lorena, quien tiene "miedo" de que la mate.