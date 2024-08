Una alumna fue apuñalada por una compañera en una escuela de la zona sur de Rosario

" La paciente se encuentra estable y las heridas son superficiales en mano y zona lumbar ", precisó en declaraciones a La Capital la directora del Heca, Andrea Becceruci respecto a las heridas que sufrió la adolescente O. C en mano derecha y omóplato izquierdo.

Qué ocurrió en la escuela

Según fuentes policiales, la agresión se produjo a partir de una altercado que se desató entre ambas alumnas del mismo curso.

De acuerdo a declaraciones de testigos, J.M. sacó de entre sus pertenencias un cuchillo de uso doméstico y apuñaló a O.C hasta que un docente y un compañero del curso lograron separarlas.

Tras ese episodio, un médico del servicio de emergencias CG&L llegó al lugar y ordenó el traslado de la joven apuñalada al Heca.

La Secretaría de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación provincial se hizo presente en el lugar para investigar sobre lo ocurrido en la escuela secundaria.

"Hubo un altercado entre dos chicas de primero y de segundo que terminó con el uso de arma blanca, tipo tramontina, con una lesión en una de las dos. Inmediatamente llegó el servicio de emergencias y la policía. La joven herida fue trasladada al Heca y la otra quedó a resguardo del juzgado de Menores Nº2 en la comisaría 15ª", precisó la secretaria de Gestión Territorial del ministerio, Daiana Gallo Ambrosis.

Según comentó, todo comenzó este lunes con una situación de pelea verbal entre las ambas alumnas, que derivó este martes en la agresión física. También señaló que la que se defendió fue justamente la que portaba un arma blanca.

"Todo esto que ocurrió es algo que determinará la Justicia, por eso llegamos a este lugar para acompañar a la comunidad educativa y también tenemos parte del equipo que está con la alumna herida en el Heca y otra parte fue a la comisaría 15ª para estar con la otra chica", abundó Gallo Ambrosis.

"No hay que perder el eje que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar nuestros jóvenes y también resaltar que son dos chicas de 14 y 15 años. Por eso, nada justifica la violencia desmedida. Seguiremos trabajando con los acuerdos de convivencia por medio de los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación", afirmó.

"No podemos soslayar que las escuelas terminan siendo la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, pese a que esto no tiene justificativo alguno. Por eso seguiremos trabajando para que estos episodios no vuelvan a ocurrir", concluyó.