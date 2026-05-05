El árbitro de Central contra Independiente por los playoffs del Apertura: Yael Falcón Pérez La AFA dio a conocer la grilla completa para los ocho partidos del fin de semana. En el VAR del partido de Central estará Lucas Novelli 5 de mayo 2026 · 19:02hs

Yael Falcón Pérez será el árbitro en el choque entre Central e Independiente por los playoffs del torneo Apertura.

Central juega este martes con Libertad por la Copa Libertadores pero ya se prepara mentalmente para el duelo por los octavos de final del torneo Apertura ante Independiente. El partido de playoffs se jugará el domingo a las 15 en el Gigante de Arroyito.

Esta tarde, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán los árbitros en la ronda de octavos de final que se jugará entre el sábado y el domingo. El partido de Central ante el Rojo de Avellaneda será controlado por Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Los árbitros para los octavos de final Estos son los árbitros designados para los ocho partidos del fin de semana y los canales de televisión que los transmitirán:

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium- Árbitro: Darío Herrera Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Pablo González Cuarto árbitro: Bruno Amiconi VAR: Hernán Mastrángelo AVAR: Lucas Pardo 19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports- Árbitro: Pablo Echavarría Árbitro asistente 1: Cristian Navarro Árbitro asistente 2: Juan Mamani Cuarto árbitro: Pablo Giménez VAR: Gastón Monsón Brizuela AVAR: Diego Romero Leer más: El delantero rosarino y ex-Newell's que le dio una victoria clave a su equipo: "Es un alivio" 21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Erik Grunmann Cuarto árbitro: Fernando Echenique VAR: Facundo Tello AVAR: Iván Núñez 21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium- Árbitro: Luis Lobo Medina Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Diego Martín Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra VAR: Héctor Paletta AVAR: Lucas Germanota Los partidos del domingo 15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti Árbitro asistente 2: Diego Bonfá Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet VAR: Lucas Novelli AVAR: Mauro Ramos Errasti 17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports- Árbitro: Sebastián Martínez Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Franco Acita VAR: José Carreras AVAR: Sebastián Habib Leer más: Mala pata: un equipo de la Liga Profesional acumula 13 casos de rotura de ligamentos en cinco años 19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium- Árbitro: Sebastián Zunino Árbitro asistente 1: Miguel Savorani Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo Cuarto árbitro: Yamil Possi VAR: Silvio Trucco AVAR: Carlos Córdoba 21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports- Árbitro: Andrés Gariano Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: Germán Delfino AVAR: Gisela Trucco