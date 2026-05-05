En vivo: Di María falló un penal y Central no puede con Libertad en el Gigante

Desde las 19, en el Gigante de Arroyito, Central busca una victoria ante Libertad para afianzarse en la Copa Libertadores

Central juega ante Libertad en el Gigante de Arroyito.

Central busca esta noche de martes dar un paso fundamental en la Copa Libertadores de América . Es que si vence a Libertad en el Gigante, desde las 19, prácticamente se asegura su clasificación a los octavos de final.

El Canalla pone lo mejor que tiene en busca de afianzarse en el máximo torneo continental.

43' El arquero Rodrigo Morínigo le atajó el penal y el rebote a Di María.

41' penal para Central por falta de Diego Viera a Alejo Veliz, tras el llamado del VAR.

14' Casi gol olímpico de Di María.

9' La primera clara. Tiro libre de Iván Ramírez, se le escapó de las manos a Jeremías Ledesma y pegó en el travesaño.

Comenzó el partido en Arroyito.

Estadísticas Central vs Libertad

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