"Un juez debe resolver los planteos de competencia"

Las denunciantes en la causa contra el ex fiscal Fernando Rodrigo presentaron ante la Fiscalía Regional de Rosario un escrito de "disconformidad" en razón de la declaración de incompetencia dispuesta por la fiscal Natalia Benvenutto. Según alegó el abogado de las mujeres, Carlos Edwards, según el Código Procesal Penal santafesino la incompetencia debe ser resuelta por un órgano judicial y no puede ser dispuesta unilateralmente por la fiscal.

"El artículo 59 del CPP es por demás de categórico en cuanto a que las cuestiones de competencia pueden ser promovidas por las partes, que incluyen lógicamente a la Fiscalía, por vía declinatoria o inhibitoria. Pero el Tribunal debe resolver el planteo una vez tramitado un recurso así".

El profesional advierte que "en ningún momento el digesto ritual penal santafesino regula la posibilidad de que el acusador público pueda, por su cuenta, disponer la declaración de incompetencia y remitir las actuaciones a quien él considere". Las denunciantes también plantearon su disconformidad en cuanto a que intervenga en estas actuaciones la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Según el Edwards, el precedente de la Corte Suprema de la Nación que cita la fiscal como aval de su postura, es decir el caso de las escuchas ilegales en las que fue imputado y luego sobreseído Mauricio Macri, "no es similar al presente caso. Ninguna de estas circunstancias se verifican en la investigación penal preparatoria, ya que no hay ningún juzgado federal de la Caba que esté entendiendo en el caso Rodrigo. Además las escuchas fueron promovidas por este fiscal en Rosario, a través de la maniobra que es objeto de las presentes actuaciones. Por eso no puede aplicarse ese precedente".

Denunciado beneficiado

Para Edwards la declaración de incompetencia "beneficia a Rodrigo" ya que al ser remitida la investigación a la Caba "se perderá en la maraña de causas que tramitan ante la Justicia Federal con la posibilidad de su prescripción, o que se suscite un conflicto de competencia que deba ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que demandará muchos meses". Sin perjuicio de ello, anunció que sus clientas comparecerán ante la Justicia Federal de la Caba.